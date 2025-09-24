Menu Rechercher
Liga : l’Atlético retourne le Rayo Vallecano grâce à un triplé de Julian Alvarez

Par Jordan Pardon
1 min.
Atlético 3-2 Vallecano

Il faudra encore compter sur Julian Alvarez cette saison. Muet depuis 6 matchs, l’international argentin a rattrapé son retard en s’offrant un triplé ce soir face au Rayo Vallecano. Une performance XXL qui a permis aux Colchoneros de repartir avec les trois points (3-2), alors qu’ils étaient menés à la 78e minute. La lumière est d’abord venue des pieds de l’Argentin, auteur d’un superbe but sur un centre de Marcos Llorente au deuxième poteau (15e). Chavarria a égalisé (45+1e), puis Alvaro Garcia a même permis aux Madrilènes de passer devant en fin de match (78e).

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 18 6 +11 6 0 0 14 3
2 Logo Barcelone Barcelone 13 5 +13 4 1 0 16 3
3 Logo Villarreal Villarreal 13 6 +7 4 1 1 12 5
4 Logo Espanyol Espanyol 11 6 +1 3 2 1 10 9
5 Logo Bilbao Bilbao 10 6 0 3 1 2 7 7
6 Logo Getafe Getafe 10 6 -1 3 1 2 7 8
7 Logo Elche Elche 9 5 +3 2 3 0 7 4
8 Logo Betis Betis 9 6 +2 2 3 1 9 7
9 Logo Atlético Atlético 9 6 +2 2 3 1 9 7
10 Logo Alavés Alavés 8 6 0 2 2 2 6 6
11 Logo Valence Valence 8 6 -2 2 2 2 8 10
12 Logo Séville Séville 7 6 0 2 1 3 10 10
13 Logo Osasuna Osasuna 6 5 0 2 0 3 4 4
14 Logo Vallecano Vallecano 5 6 -2 1 2 3 7 9
15 Logo Celta Vigo Celta Vigo 5 6 -2 0 5 1 5 7
16 Logo Real Sociedad Real Sociedad 5 6 -3 1 2 3 6 9
17 Logo Levante Levante 4 6 -3 1 1 4 10 13
18 Logo Oviedo Oviedo 3 5 -7 1 0 4 1 8
19 Logo Majorque Majorque 2 6 -6 0 2 4 5 11
20 Logo Girona Girona 2 6 -13 0 2 4 3 16
Alvarez a égalisé en opportuniste après un arrêt de Batalla devant Simeone (80e), puis le clou du spectacle est venu de son pied gauche juste avant les arrêts de jeu avec cette frappe monumentale pour offrir la victoire aux siens (88e). L’Atlético est 8e du championnat, le Rayo est 14e. Dans l’autre rencontre du soir, la Real Sociedad s’est imposée contre Majorque grâce à Oyarzabal (1-0). C’est le premier succès des Basques cette saison, désormais 16es. Majorque est 19e.

