Ligue 1

PSG : Achraf Hakimi tacle les supporters de l’OM

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Achraf Hakimi, buteur avec le PSG @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Hier soir, le PSG a vécu une soirée riche en émotions. Il y a eu la joie et la fierté de voir l’écurie française rafler plusieurs titres. Mais il y a aussi eu de la colère et une certaine déception après la défaite 1 à 0 lors du Classique face à l’OM. Après la rencontre, Achraf Hakimi (26 ans) était d’ailleurs agacé.

Lion Times 🇲🇦
Hakimi : « vous allez finir 2eme ferme la bouche » 🤣🤣🤣
Chambré par les supporters olympiens présents à l’Orange Vélodrome, le Marocain leur a répondu avant de regagner les vestiaires après le coup de sifflet final. « Vous allez finir deuxième, ferme ta bouche », a ainsi lancé le Lion de l’Atlas avant d’être envoyé dans le tunnel sous l’escorte du service de sécurité.

Pub. le - MAJ le
