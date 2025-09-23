Ligue 1
PSG : Achraf Hakimi tacle les supporters de l’OM
Hier soir, le PSG a vécu une soirée riche en émotions. Il y a eu la joie et la fierté de voir l’écurie française rafler plusieurs titres. Mais il y a aussi eu de la colère et une certaine déception après la défaite 1 à 0 lors du Classique face à l’OM. Après la rencontre, Achraf Hakimi (26 ans) était d’ailleurs agacé.
Chambré par les supporters olympiens présents à l’Orange Vélodrome, le Marocain leur a répondu avant de regagner les vestiaires après le coup de sifflet final. « Vous allez finir deuxième, ferme ta bouche », a ainsi lancé le Lion de l’Atlas avant d’être envoyé dans le tunnel sous l’escorte du service de sécurité.
