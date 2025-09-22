OM - PSG : les notes du match

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont enfin disputé leur Classique ce lundi soir, au terme de 24 heures de suspense et d’intempéries. Dans un Vélodrome comble et bouillant, les Marseillais ont aligné un 3-4-3 offensif où Greenwood, Gouiri et Paixão ont multiplié les appels tandis que Rulli tenait la cage. En face, le PSG avait choisi un 3-5-2 avec Chevalier dans les buts et le duo Ramos–Kvaratskhelia devant. La rencontre avait démarré sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score rapide de Nayef Aguerd, qui avait profité d’un centre dévié de Greenwood et d’une sortie ratée de Chevalier pour marquer de la tête dès la 5e minute. Dans la foulée, Amine Gouiri avait trouvé la barre (25e), Vitinha avait obligé Rulli (17e) à s’employer et Emerson Palmieri avait vu son but refusé pour hors-jeu (28e), illustrant une première période au rythme très élevé et aux occasions nombreuses de part et d’autre.

Les Phocéens avaient continué à pousser avec une volée de Paixão qui avait frôlé le cadre juste avant la pause (45e+3), alors que Kvaratskhelia, côté parisien, avait tenté de réveiller son équipe avec une action individuelle tout en puissance et en finesse (31e). Dans ce premier acte, Marseille avait su exploiter sa supériorité physique et son pressing agressif pour bousculer le bloc francilien, tout en se montrant solide défensivement autour du trio Pavard–Balerdi–Aguerd. Malgré quelques éclairs du duo Ramos–Kvaratskhelia, le PSG avait peiné à trouver la faille dans une rencontre où l’intensité et la tension avaient reflété l’enjeu et le contexte particulier de ce Classique reporté. À la pause, l’OM avait logiquement mené 1-0 et validé une première mi-temps d’une rare intensité.

Les Phocéens ont résisté

En seconde période, le Paris Saint-Germain a poussé pour revenir au score face à des Marseillais regroupés mais toujours menaçants. Dès l’heure de jeu, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé un relais sur la gauche et, après un contre d’O’Riley, Achraf Hakimi a vu sa reprise repoussée par un superbe arrêt de Gerónimo Rulli. Le gardien marseillais a ensuite été sollicité sur deux frappes lointaines de Vitinha, d’abord à la 72e puis à la 86e minute, le Portugais tentant par deux fois sa chance de loin sans réussir à cadrer ou à tromper le portier argentin. Cette pression constante a donné lieu à une fin de match tendue, l’OM se contentant de contre-attaquer tout en défendant son avantage acquis très tôt, comme sur cette phase où Aubameyang a été stoppé de justesse (85e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 12 5 +6 4 0 1 10 4 6 Marseille 9 5 +6 3 0 2 10 4

L’ambiance est montée d’un cran dans les dernières minutes, quand Roberto De Zerbi a été exclu à la 90e+1 pour contestation après une faute d’Achraf Hakimi. Le coach marseillais, qui réclamait un carton, a écopé d’un avertissement puis d’une expulsion immédiate de l’arbitre. Cet incident a figé un peu plus l’intensité de ce Classique déjà électrique et marqué par les conditions exceptionnelles des dernières 24 heures. Malgré ces tensions, Marseille a tenu son avantage, affichant une solidité défensive de tous les instants et un Rulli décisif pour contenir les assauts parisiens jusque dans le temps additionnel. Après 12 défaites de suite contre le PSG au Vélodrome, l’OM a verrouillé un précieux succès.

L’homme du match : Nayef Aguerd (8) : pour son premier choc sous la tunique de Marseille, le Marocain a été impressionnant en première période. Présent dans tous les duels, il a soulagé les siens à de nombreuses remises et n’a pas fait d’erreurs majeures de relance. Rapide et dur sur l’homme, il a fait vivre un calvaire aux attaquants parisiens en première période. Présent dans les duels aériens, Aguerd a également été intraitable et c’est ainsi qu’il a réussi à ouvrir le score d’une tête rageuse au duel avec Marquinhos (8e). Toujours fiable au retour des vestiaires malgré quelques relances plus hâtives, le transfuge de West Ham a brillé et a illustré la dalle marseillaise qui a permis à l’OM de l’emporter. Un match de patron qui confirme qu’il est le nouveau taulier défensif des Marseillais.

OM

- Rulli (7) : impressionnant contre le Real Madrid, le gardien argentin a été déterminant ce lundi. Peu sollicité en première période malgré plusieurs interventions promptes, Rulli a eu du travail au retour des vestiaires. Auteur d’une superbe parade face à Hakimi (59e), l’ancien de la Real Sociedad a encore été brillant sur une frappe vicieuse de Vitinha de loin (72e). Sur le dernier quart d’heure, Rulli a été vigilant et a brillé sur de nombreuses interventions très rassurantes.

- Pavard (6,5) : nouveau cadre de la défense marseillaise, le champion du monde 2018 a été solide ce lundi. Mettant souvent le pied au moment qu’il le fallait, l’ancien Bavarois a été rigoureux et a su calmer les siens lors des relances. Un match plein malgré son carton jaune à la 28e minute de jeu.

- Balerdi (6,5) : reconduit malgré son début de saison difficile, l’Argentin a été fragile par moment face au PSG. Effrayant sur de nombreuses relances, il a notamment failli offrir un but à un Gonçalo Ramos pas assez prompt. Faisant parler son sens de l’interception sur de nombreuses interventions, Balerdi s’est emporté contre de nombreux adversaires mais a réussi à rentrer dans son match en deuxième période en délivrant une prestation remarquable malgré quelques erreurs qui ternissent son bon retour aux affaires.

- Aguerd (8) : voir ci-dessus.

- Emerson (6) : très bon contre le Real, l’ancien de l’OL a encore été solide sur son couloir gauche lors des 45 premières minutes de jeu. Plus sollicité en seconde période, il est resté combatif mais a été plus souvent dépassé. N’hésitant pas à se projeter, il aurait pu marquer un but mais Benjamin Pavard a été signalé hors-jeu (27e). Solide au retour des vestiaires, l’Italien a parachevé son très bon match ce lundi avec un état d’esprit irréprochable.

- O’Riley (5,5) : montrant quelques bonnes choses sur la pelouse du Real Madrid, le Danois a eu de nombreuses bonnes idées ce lundi. Malgré quelques pertes de balles évitables et des duels perdus, l’ancien de Brighton n’a pas démérité et s’est beaucoup battu en première mi-temps. Parfois trop lent sur ses prises d’initiatives, il n’a pas encore montré l’étoffe qu’il pourrait être le leader technique de l’entrejeu marseillais. Généreux dans les efforts, O’Riley a été plus en difficulté avec le ballon en seconde période.

- Höjbjerg (7) : le soldat du milieu de terrain olympien a encore répondu présent. Actif et avalant les kilomètres, le Danois a brillé dans son abattage physique et a réalisé de nombreuses interceptions précieuses pour les Marseillais. Ne se cachant jamais, il a été plus en difficulté balle au pied mais a toujours montré des intentions de jeu. Regardant droit dans les yeux le milieu de terrain parisien, Hojbjerg a fait taire ses détracteurs ce lundi et a montré qu’il était essentiel dans le système De Zerbi.

- Weah (6) : l’Américain a confirmé sa montée en puissance des derniers jours. Buteur au Bernabeu, l’ancien du LOSC a muselé Nuno Mendes défensivement et s’est souvent projeté offensivement. Quelquefois brouillon, il n’aura pas rentabilisé ses montées par des occasions concrètes. Très généreux, il a été régulier dans les efforts défensifs et peut être fier de son match. Averti à la 50e minute, il a été remplacé par Amir Murillo à la 80e minute.

- Greenwood (6,5) : caution technique des Phocéens, l’Anglais a été inspiré ce lundi. S’illustrant à travers plusieurs contrôles superbes et quelques inspirations bien senties, il a perdu quelques ballons stupides sur des excès de confiance ou un manque de solution. Intéressant dans son apport défensif, il a plus privilégié la passe au tir ce lundi et sa prestation altruiste a beaucoup aidé ses coéquipiers. Un match solide jusqu’à son remplacement à la 89e minute de jeu par Robinio Vaz.

- Paixao (3) : pour sa première titularisation, le Brésilien a été très inquiétant en première période. Perdant une grande majorité de ses ballons, l’ancien de Feyenoord s’est fréquemment caché et n’a pas cherché à exploiter face à son vis-à-vis. Constamment dépassé, la recrue à 35 millions d’euros a semblé être perdu à de nombreuses reprises. S’illustrant juste avant la pause avec une belle demi-volée, il n’aura rien proposé jusqu’à son changement à l’heure de jeu pour Pierre-Emerick Aubameyang (61e). Le Gabonais a été intéressant dans le jeu dos au jeu mais a raté une grosse opportunité en fin de match (89e).

- Gouiri (6,5) : choisi pour évoluer à la pointe de l’attaque, l’Algérien a réalisé une belle prestation. Sûr de lui techniquement, il n’a perdu que quelques ballons sur des tentatives trop présomptueuses de dribbles ou de passes. Précieux dans la conservation du ballon, il ne s’est pas précipité et a fait le bon choix de passes à de nombreux moments. Tentant peu la frappe, il aurait pu marquer mais il a finalement été frustré par la barre transversale (25e). Plus poussif en seconde période, le joueur formé à l’OL s’est donné jusqu’au bout et a montré qu’il était un joueur des grands rendez-vous. Remplacé par Bilal Nadir (78e), qui s’est rapidement mis au diapason.

Paris Saint-Germain

- Chevalier (3) : battu sur le seul tir cadré marseillais, le portier du PSG s’est complètement loupé sur sa sortie amenant au but d’Aguerd. S’il n’a pas été sollicité le restant de la partie, son erreur coûte la défaite à son nouveau club.

- Pacho (5) : en difficulté durant la première partie de la rencontre, le défenseur équatorien a fait ce qu’il a pu sur la frappe de Greenwood amenant à l’ouverture du score, en déviant seulement la frappe de l’Anglais. Par la suite, il a été plus en jambes et plus tranchant devant l’attaque phocéenne, notamment devant Greenwood (56e). Remplacé par Kang-In Lee (65e).

- Marquinhos (4) : dans la défense à trois composée par Luis Enrique, le capitaine parisien a d’abord manqué son duel avec Aguerd au moment de l’ouverture du score phocéenne. Cela a été mieux après la pause, avec deux dégagements importants, mais il reste impliqué, avec Chevalier, sur le but.

- Zabarnyi (4) : s’il n’a pas toujours été rassurant dans la relance et, même parfois au duel devant Gouiri (4e et 53e), il a tout de même été important en récupérant notamment cinq ballons et trois duels remportés au cours du match. Un duel manqué avec Greenwood en fin de match (84e).

- Mendes (5) : tout n’a pas été parfait défensivement pour le Portugais, chamboulé par un Weah remuant sur son côté. Mais il a apporté pour combiner avec Kvaratskhelia, pas suffisamment pour percer le bloc compact marseillais et Rulli, qui a intercepté trois de ses centres.

- Hakimi (3,5) : match encore compliqué pour le latéral marocain, qui a eu beaucoup de mal devant Paixao et Gouiri. Les contrôles n’ont pas toujours été réussis et il n’a pas beaucoup apporté offensivement. Il a notamment manqué une grosse balle d’égalisation devant Rulli (54e) et a semblé bien en dessous de son niveau habituel.

- Ruiz (4) : comme l’ensemble du milieu parisien, l’Espagnol a été en difficulté avec 13 pertes de balles notamment et une certaine faiblesse technique. Il a facilement été pris par le bloc phocéen et a surtout manqué une grosse occasion devant Rulli (22e). Un match à oublier pour le 24e du Ballon d’Or 2025.

- Vitinha (6) : menaçant et percutant, le Portugais a été l’un des Parisiens à s’en être le mieux sorti ce soir, particulièrement au milieu de terrain. Il s’est beaucoup frotté à Rulli (17e, 72e, 86e et 87e), mais le portier argentin aura été infranchissable. Il a également été décisif pour trouver ses partenaires, avec 93% de passes réussies. Un match pas récompensé pour lui…

- Zaire-Emery (4,5) : rencontre peu aboutie pour le milieu de terrain tricolore, qui a notamment perdu neuf ballons et a été bousculé par le bloc marseillais, avec seulement deux duels gagnés sur huit. Offensivement, il était positionné un cran plus haut pour trouver ses partenaires d’attaque, mais n’a pas réussi à créer du danger. Remplacé par Mayulu (73e).

- Ramos (4) : aligné à la pointe de l’attaque pour faire face aux nombreux absents parisiens, le Portugais a été remuant en début de partie en récupérant notamment un bon ballon pour s’offrir un contre, qui n’a rien donné (11e). Il a eu une belle occasion d’égaliser avant la pause, mais sa tête est passée à côté (45e). Remplacé par Mbaye (89e).

- Kvaratskhelia (6) : le Géorgien aura été l’élément le plus dangereux côté PSG, mais il n’a pas réussi à faire la différence ce lundi soir. Pourtant remuant devant Aguerd et Balerdi, il a vu son bel enchaînement passer de peu à côté du poteau de Rulli (34e). Avant de s’offrir une deuxième belle occasion après la pause (54e).