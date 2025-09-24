L’UEFA et la FIFA interpellées pour exclure Israël

Des experts indépendants de l’ONU ont appelé la FIFA et l’UEFA à suspendre Israël de toutes les compétitions internationales de football, estimant qu’une telle mesure constituerait une « réponse nécessaire face au génocide en cours à Gaza ». Dans un communiqué, trois rapporteurs spéciaux et des membres du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme invoquent les précédents, comme l’exclusion de la Russie après l’invasion de l’Ukraine, et affirment que le boycott doit viser l’État et non les joueurs individuellement.

Cet appel intervient alors que la pression monte au sein de la communauté internationale. L’ancien footballeur Éric Cantona a également plaidé pour l’exclusion d’Israël lors d’un événement à Londres, dénonçant un « double standard » par rapport au traitement de la Russie. Les experts onusiens exhortent les pays et instances sportives à ne pas rester neutres face aux violations présumées des droits humains.