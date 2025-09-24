La FIFA étudie une Coupe du Monde à 64 équipes !

La FIFA va-t-elle organiser une Coupe du Monde avec 64 équipes ? Alors que l’édition 2026 (organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique) à 48 nations (au lieu de 32) n’a pas encore eu lieu, The Athletic nous apprend que la FIFA discute en ce moment d’un Mondial 2030 avec 16 nations supplémentaires. Sur le papier, Gianni Infantino est toujours prêt à chambouler un format pour gagner un maximum d’argent, mais le média américain affirme que ce n’est pas l’instance dirigeante du football mondial qui a eu cette idée.

Ces dernières heures, une délégation sud-américaine comprenant les chefs d’État du Paraguay et de l’Uruguay, de hauts responsables de la CONMEBOL (son président Alejandro Dominguez entre autres) et les présidents des fédérations argentines, paraguayennes et uruguayennes (Chiqui Tapia, Robert Harrison et Nacho Alonso) s’est rendue au siège new-yorkais de la FIFA situé dans la Trump Tower. À cette occasion, ce contingent sud-américain a demandé à la FIFA d’étudier la faisabilité d’un Mondial 2030 à 64 participants dans le but de marquer le coup pour la Coupe du Monde du centenaire.

Un forcing sud-américain pour 2030

Cette idée n’est pas nouvelle puisque les Sud-Américains en avaient déjà parlé à la FIFA en mars dernier puis au congrès de l’instance qui s’est tenu au Paraguay en mai dernier. « Je vous invite à réfléchir ensemble afin que nous puissions faire ce que le monde attend et que la communauté du football mérite. C’est ce que le football nous apprend : jouer en équipe », avait alors déclaré Dominguez. Une idée qui avait trouvé un écho favorable chez Gianni Infantino. « Je tiens à souligner les paroles d’Alejandro. Il nous a tous exhortés à réfléchir à la manière de célébrer ce tournoi comme il le mérite. Chaque idée est donc bonne à prendre. » Aujourd’hui, l’Amérique du Sud fait donc le forcing dans un but bien précis.

Pour rappel, le Mondial 2030 sera une grande première dans l’histoire du football puisqu’il sera organisé sur trois continents différents (Amérique, Europe, Afrique) et dans six pays. L’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay accueilleront chacun un match, tandis que le reste de la compétition se jouera au Portugal, au Maroc et en Espagne. Une manœuvre pensée par la FIFA pour laisser le champ libre à l’Arabie saoudite pour la Coupe du Monde 2034 (seules l’Asie et l’Océanie avaient le droit de postuler selon le règlement des rotations de continents). Or pour les Sud-Américains, ces trois petits matches ne sont pas suffisants. Vous l’aurez compris, ils poussent donc pour un nouveau format afin d’accueillir plus de rencontres. La FIFA sera-t-elle réceptive à cette proposition ? Avec Infantino au pouvoir, tout est possible.