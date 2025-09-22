EdF : la date de la prochaine liste des Bleus est connue

La trêve internationale du mois d’octobre 2025 approche à grands pas. Il va donc bientôt être temps pour Didier Deschamps de dévoiler sa liste des Bleus retenus pour affronter l’Azerbaïdjan (vendredi 10 octobre, 20h45, au Parc des Princes à Paris) et l’Islande (lundi 13 octobre, 20h45, au Laugardalsvöllur, à Reykjavík). Deux rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026.

Ce lundi, la Fédération Française de Football a indiqué que DD donnera sa liste le jeudi 2 octobre à 14 heures au siège de la FFF. Le mois dernier, les Tricolores avaient réalisé de bons résultats puisqu’ils s’étaient imposés face à l’Ukraine (2-0) et contre l’Islande (2-1) lors des éliminatoires pour le Mondial 2026.