Real Madrid : Kylian Mbappé fait déjà mieux que Zinedine Zidane

Ce mardi soir face à Levante, Kylian Mbappé a marqué, encore un peu plus, l’histoire du Real Madrid. L’attaquant français (26 ans), plutôt discret en première mi-temps, a éclaboussé la rencontre après la pause en inscrivant un doublé lors de la 6e journée de Liga. Il a d’abord transformé un penalty avec une superbe panenka pleine de sang-froid (63e), redonnant de l’air à son équipe après la réduction du score adverse.

Trois petites minutes plus tard, le Bondynois a enfoncé le clou (66e) en éliminant le gardien d’un crochet avant de conclure dans la cage vide. Ce doublé lui permet d’atteindre 38 buts en Liga avec le Real Madrid en seulement 40 matchs. Une performance qui lui permet déjà de dépasser son idole Zineadine Zidane, auteur de 37 réalisations en 155 rencontres de championnat espagnol.