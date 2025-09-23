Menu Rechercher
Kylian Mbappé se sent bien mieux au Real Madrid qu’au PSG

Par Max Franco Sanchez
Kylian Mbappé @Maxppp

Déjà 7 buts et 1 passe décisive pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid cette saison. Une entame d’exercice 2025/2026 excellente pour le Français, ainsi que pour son équipe, qui a remporté les 6 rencontres disputées jusqu’ici. Comme l’indique Marca, l’ancien du PSG est comme un poisson dans l’eau du côté du Real Madrid, ce qui explique en bonne partie son niveau cette saison.

Comme l’indique le journal, l’attaquant se sent soutenu par le vestiaire, par la direction et par le staff technique. Ce qui n’était pas le cas à Paris. Il joue avec un degré de confiance très élevé, et contrairement à ce qui se passait du côté de la capitale française, il sait que tout le monde en interne est de son côté.

