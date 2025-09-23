Menu Rechercher
Le constat glaçant de Jérôme Rothen sur Warren Zaïre-Emery

Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery (19 ans) est le premier remplaçant derrière l’indéboulonnable trio composé de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Le natif de Montreuil a néanmoins un grand temps de jeu puisqu’il a disputé les 7 matches possibles en étant titulaire à 4 reprises. Ce lundi contre l’Olympique de Marseille lors du Classique, il a été décevant lors d’une défaite 1-0.

Rothen s'enflamme
🔥 Rothen : "Le constat est terrible pour Warren Zaïre-Emery. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, il a régressé. A chaque fois qu'il joue, il fait des matchs moyens. Il n'est peut-être pas compatible au jeu de Luis Enrique."
Une nouvelle prestation décevante qui a été commentée par le consultant Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC : «le constat est terrible pour Warren Zaïre-Emery. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, il a régressé. A chaque fois qu’il joue, il fait des matchs moyens. Il n’est peut-être pas compatible au jeu de Luis Enrique.»

