Atlético : la sortie folle de Diego Simeone sur Julián Álvarez

Diego Simeone n’a pas caché son admiration pour Julián Álvarez après la victoire de l’Atlético Madrid face au Rayo Vallecano (3-2) : « Julián Álvarez est le meilleur joueur que nous ayons, nous devons en prendre soin et le garder de nombreuses années à l’Atlético. Nous devons l’aider à devenir encore meilleur qu’il ne l’est déjà », a déclaré l’entraîneur argentin. Ces mots prennent tout leur sens après la prestation XXL de l’international argentin, auteur d’un triplé salvateur, qui a permis aux Colchoneros de renverser la situation alors qu’ils étaient menés à la 78e minute.

Muet depuis six matchs, Álvarez a relancé son compteur en marquant d’abord sur un centre de Marcos Llorente (15e), avant d’égaliser opportunément après un arrêt de Batalla (80e), puis de conclure le spectacle avec une frappe monumentale du pied gauche (88e). Grâce à cette performance, l’Atlético engrange trois points cruciaux et consolide l’importance de son Champion du Monde 2022 au sein de l’équipe, confirmant les paroles de Simeone sur son rôle central pour le présent et l’avenir du club.