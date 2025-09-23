Ligue des Champions
Atlético de Madrid : l’UEFA ouvre une enquête sur Diego Simeone
1 min.
@Maxppp
Un but qui coûte cher. Malgré un superbe retour, l’Atlético de Madrid s’est incliné en cours de semaine sur la pelouse de Liverpool (3-2) sur un but de Virgil Van Dijk dans le temps additionnel. Un but de la victoire qui a fait exploser Anfield et qui a fait dérailler Diego Simeone.
Provoqué par un supporter, le technicien argentin a dégoupillé et a été exclu par l’arbitre de la rencontre après avoir voulu en découdre avec le supporter. Ce mardi, The Athletic explique qu’une enquête a été ouverte suite à cet incident et qu’une procédure disciplinaire a même été ouverte. Le Cholo risque d’être donc d’être absent pour plusieurs matches de Ligue des Champions.
