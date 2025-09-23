Atlético de Madrid : l’UEFA ouvre une enquête sur Diego Simeone

Un but qui coûte cher. Malgré un superbe retour, l’Atlético de Madrid s’est incliné en cours de semaine sur la pelouse de Liverpool (3-2) sur un but de Virgil Van Dijk dans le temps additionnel. Un but de la victoire qui a fait exploser Anfield et qui a fait dérailler Diego Simeone.

Provoqué par un supporter, le technicien argentin a dégoupillé et a été exclu par l’arbitre de la rencontre après avoir voulu en découdre avec le supporter. Ce mardi, The Athletic explique qu’une enquête a été ouverte suite à cet incident et qu’une procédure disciplinaire a même été ouverte. Le Cholo risque d’être donc d’être absent pour plusieurs matches de Ligue des Champions.