Liga : l’Atlético accroché sur le fil par Majorque

Après un début de saison catastrophique, l’Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse de Majorque à l’occasion de la 5e journée de Liga. Diego Simeone avait choisi d’aligner Julian Álvarez et Raspadori en attaque, laissant donc Antoine Griezmann sur le banc. Mais rien ne s’est passé comme prévu : Álvarez a manqué un penalty dès la 14e minute et les Colchoneros ont ensuite perdu Alexander Sørloth, exclu à la 72e minute. Une infériorité numérique qui aurait pu considérablement leur compliquer la tâche.

Malgré ce contexte, Conor Gallagher a réussi à ouvrir le score à la 79e minute, redonnant espoir à l’Atlético. Mais cette avance n’a pas duré : Muriqi a égalisé pour Majorque à la 85e minute, scellant donc un match nul. Une nouvelle désillusion pour les hommes de Diego Simeone, qui ont encore laissé filer une victoire et stagnent à la 12e place de Liga, tandis que Majorque reste bloqué à la 19e position.