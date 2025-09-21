Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Liga : l’Atlético accroché sur le fil par Majorque

Par Allan Brevi
1 min.
Atlético Madrid @Maxppp
Majorque 1-1 Atlético

Après un début de saison catastrophique, l’Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse de Majorque à l’occasion de la 5e journée de Liga. Diego Simeone avait choisi d’aligner Julian Álvarez et Raspadori en attaque, laissant donc Antoine Griezmann sur le banc. Mais rien ne s’est passé comme prévu : Álvarez a manqué un penalty dès la 14e minute et les Colchoneros ont ensuite perdu Alexander Sørloth, exclu à la 72e minute. Une infériorité numérique qui aurait pu considérablement leur compliquer la tâche.

La suite après cette publicité

Malgré ce contexte, Conor Gallagher a réussi à ouvrir le score à la 79e minute, redonnant espoir à l’Atlético. Mais cette avance n’a pas duré : Muriqi a égalisé pour Majorque à la 85e minute, scellant donc un match nul. Une nouvelle désillusion pour les hommes de Diego Simeone, qui ont encore laissé filer une victoire et stagnent à la 12e place de Liga, tandis que Majorque reste bloqué à la 19e position.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Majorque
Diego Simeone
Vedat Muriqi

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Majorque Logo Majorque
Diego Simeone Diego Simeone
Vedat Muriqi Vedat Muriqi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier