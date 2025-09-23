Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Liga : Bilbao accroché par Girona, Valence repris par l’Espanyol sur le fil

Par Aurélien Macedo
1 min.
Hugo Duro, buteur avec Valence @Maxppp
terminé - 19:00 Bilbao 1 Girona 1
terminé - 19:00 Espanyol 2 Valence 2

Ce mardi, la sixième journée de Liga nous offrait des rencontres intéressantes en haut de tableau. Septième, Bilbao tentait de revenir dans le top 4 et recevait l’étonnante lanterne rouge Girona. Les Catalans qui réalisent un début de saison assez chaotique ont pourtant bien démarrer avec le but de l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi bien servi par Bryan Gil (9e). Cependant, Donny van de Beek s’est blessé (33e) et en seconde période, les Basques ont égalisé via Mikel Jauregizar (48e). Bilbao est cinquième avec ce match nul 1-1 quand Girona reste dernier.

La suite après cette publicité

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 15 5 +8 5 0 0 10 2
2 Logo Barcelone Barcelone 13 5 +13 4 1 0 16 3
3 Logo Espanyol Espanyol 11 6 +1 3 2 1 10 9
4 Logo Villarreal Villarreal 10 5 +6 3 1 1 10 4
5 Logo Bilbao Bilbao 10 6 0 3 1 2 7 7
6 Logo Elche Elche 9 5 +3 2 3 0 7 4
Voir le classement complet

Dans le même temps, deux équipes en forme croisaient le fer. Étonnant 4e, l’Espanyol de Barcelone recevait Valence (11e) qui restait sur deux victoires en trois matches. Et les Murciélagos ont vite marqué via Arnaut Danjuma (15e). Si Leandro Cabrera a égalisé en seconde période (59e), Hugo Duro a redonné l’avantage à Valence juste derrière (62e). Mais dans les dernières secondes, l’Espanyol a arraché un match nul 2-2 grâce à Javi Puado (90e +6). Valence est neuvième quand l’Espanyol est provisoirement troisième.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Bilbao
Espanyol
Valence

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Bilbao Logo Athletic Bilbao
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
Valence Logo Valence
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier