Liga : Bilbao accroché par Girona, Valence repris par l’Espanyol sur le fil

Ce mardi, la sixième journée de Liga nous offrait des rencontres intéressantes en haut de tableau. Septième, Bilbao tentait de revenir dans le top 4 et recevait l’étonnante lanterne rouge Girona. Les Catalans qui réalisent un début de saison assez chaotique ont pourtant bien démarrer avec le but de l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi bien servi par Bryan Gil (9e). Cependant, Donny van de Beek s’est blessé (33e) et en seconde période, les Basques ont égalisé via Mikel Jauregizar (48e). Bilbao est cinquième avec ce match nul 1-1 quand Girona reste dernier.

Dans le même temps, deux équipes en forme croisaient le fer. Étonnant 4e, l’Espanyol de Barcelone recevait Valence (11e) qui restait sur deux victoires en trois matches. Et les Murciélagos ont vite marqué via Arnaut Danjuma (15e). Si Leandro Cabrera a égalisé en seconde période (59e), Hugo Duro a redonné l’avantage à Valence juste derrière (62e). Mais dans les dernières secondes, l’Espanyol a arraché un match nul 2-2 grâce à Javi Puado (90e +6). Valence est neuvième quand l’Espanyol est provisoirement troisième.