AC Milan : l’incroyable but de Nkunku en Coppa Italia

À la 51e minute, Nkunku a inscrit son tout premier but avec l’AC Milan. Sur un centre venu de la droite de Saelemaekers, le Français a parfaitement repris le ballon en acrobatie, envoyant une demi-rovesciata, comme disent les Italiens, qui s’est logée au second poteau, portant le score à 2-0.

Ce but spectaculaire a permis aux Rossoneri de conforter leur avance et de contrôler davantage le match contre Lecce. L’efficacité et la technique de Nkunku ont impressionné, marquant un moment fort de la rencontre.