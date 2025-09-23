Coppa Italia
AC Milan : l’incroyable but de Nkunku en Coppa Italia
1 min.
@Maxppp
À la 51e minute, Nkunku a inscrit son tout premier but avec l’AC Milan. Sur un centre venu de la droite de Saelemaekers, le Français a parfaitement repris le ballon en acrobatie, envoyant une demi-rovesciata, comme disent les Italiens, qui s’est logée au second poteau, portant le score à 2-0.
La suite après cette publicité
DAZN France @DAZN_FR – 22:20
🤩🔥 | Le but MAGNIFIQUE de Christopher NKUNKU 🇫🇷, son premier avec le Milan ! 🎈Voir sur X
📲 La rencontre à suivre en direct sur ! 🇮🇹🏆
📲 La rencontre à suivre en direct sur ! 🇮🇹🏆
Ce but spectaculaire a permis aux Rossoneri de conforter leur avance et de contrôler davantage le match contre Lecce. L’efficacité et la technique de Nkunku ont impressionné, marquant un moment fort de la rencontre.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer