Coppa Italia

AC Milan : l’incroyable but de Nkunku en Coppa Italia

Par Valentin Feuillette
1 min.
Christopher Nkunku @Maxppp
Milan 3-0 Lecce

À la 51e minute, Nkunku a inscrit son tout premier but avec l’AC Milan. Sur un centre venu de la droite de Saelemaekers, le Français a parfaitement repris le ballon en acrobatie, envoyant une demi-rovesciata, comme disent les Italiens, qui s’est logée au second poteau, portant le score à 2-0.

Le but MAGNIFIQUE de Christopher NKUNKU, son premier avec le Milan !

Ce but spectaculaire a permis aux Rossoneri de conforter leur avance et de contrôler davantage le match contre Lecce. L’efficacité et la technique de Nkunku ont impressionné, marquant un moment fort de la rencontre.

