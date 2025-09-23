Menu Rechercher
Coppa Italia : Christopher Nkunku guide l’AC Milan contre Lecce

Milan 3-0 Lecce

L’AC Milan s’est imposé (3-0) face à Lecce lors du 2ème tour de la Coppa Italia. Gimenez a ouvert le score à la 20e minute, donnant rapidement l’avantage aux Rossoneri. En seconde période, Nkunku (51e) et Pulisic (64e) ont creusé l’écart, assurant une victoire nette et maîtrisée pour Milan.

Le match a été largement influencé par l’expulsion de Siebert côté Lecce dès la 18e minute, laissant les visiteurs à dix et facilitant la domination milanaise. Milan a contrôlé le rythme du match grâce à un pressing efficace et des combinaisons rapides, tandis que Lecce a peiné à créer des occasions malgré quelques tentatives isolées.

