Ligue des Champions

OM-PSG : Medhi Benatia dément pour le clash avec Luis Campos

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

Lundi soir, l’OM s’est offert le scalp du PSG lors du Classique à l’Orange Vélodrome (1-0). Une victoire saluée par Medhi Benatia, qui n’a pas non plus voulu s’enflammer face à la presse. L’ancien défenseur a profité des micros tendus pour mettre les points sur les "i" concernant l’accrochage qu’il aurait eu avec Luis Campos durant la mi-temps.

«J’en profite pour démentir un article qui disait qu’apparemment, je m’étais disputé avec Campos à la mi-temps. Malheureusement, ce n’était pas moi, mais c’était bien essayé. Je n’ai rien à voir ni de près, ni de loin.» Benatia était bien présent, mais Campos se serait accroché avec des membres du service de sécurité précise RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
