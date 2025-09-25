Les mots forts de Marco Verratti sur le Qatar

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube de la QSL, Marco Verratti revient sur son choix de rejoindre le Qatar : «C’était une jolie expérience. J’ai voulu choisir le Qatar parce que je connaissais déjà le pays, je savais la qualité de la vie qu’il y avait ici. En plus, je voulais connaître une nouvelle façon de jouer au foot. J’ai retrouvé les choses principales que j’aime dans le foot, la cohésion, le fait d’être ensemble, d’être heureux après une victoire. Je suis très content du choix que j’ai fait. Je me sens très bien ici, que ce soit dans le foot ou dans la vie en général».

Après deux saisons à Al-Arabi, il s’est engagé il y a quelques mois à Al-Duhail. Un club qui convoitait le Petit Hibou italien depuis longtemps : «C’est une équipe qui me voulait beaucoup pour que j’aille jouer pour eux. C’est une équipe qui a de très grandes ambitions, de très grands objectifs, comme les miens, comme tous les joueurs. Je pense que quand vous jouez, vous voulez être compétitifs. Je suis content. C’est le début de l’histoire, j’espère qu’on pourra gagner le maximum de trophées, surtout que je puisse leur rendre la confiance qu’ils m’ont donnée.»