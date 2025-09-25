Tyler Morton encense Jürgen Klopp

Tyler Morton, ancienne pépite de Liverpool, débarquée à l’Olympique Lyonnais cet été pour pas moins de 17 millions d’euros, a accordé une interview exclusive au Progrès pour revenir sur sa belle et jeune carrière, son développement et ses choix récents. Le milieu anglais, formé du côté d’Anfield, est revenu sur son passage en Premier League et sur l’importance qu’a eu Jürgen Klopp sur son style de jeu. Pour Tyler Morton, l’Allemand de 58 ans est le meilleur coach qu’il ait eu jusqu’à présent.

« Jürgen Klopp a été le meilleur coach pour ma progression. Je pense qu’à ce moment-là, j’étais prêt pour jouer. Je ne dis pas que personne n’y croyait, mais moi, je pense que j’étais prêt, et Klopp le pensait aussi. Il m’a donné l’opportunité de jouer sur la plus grande scène pour un très grand club. Il a cru en moi, m’a permis d’être prêté pour me développer. Avec Arne Slot, je n’ai pas joué autant que je le voulais, même si j’étais prêt. C’était sa décision, et je l’ai pris sereinement, mais il me fallait trouver une autre voie. Il a été très ouvert et très honnête avec moi en fin de la saison dernière. Nous avons beaucoup discuté, il m’a laissé rejoindre l’OL. C’était la meilleure décision. Je serai éternellement reconnaissant à Jürgen Klopp et Arne Slot, à des titres différents. Ce sont d’excellents managers, mais aussi des hommes formidables. Jürgen voulait juste le meilleur pour moi, il m’a fait jouer de grands matchs de C1 et de PL. C’était une période remarquable, il m’a fait progresser à tous les niveaux », a déclaré le nouveau prodige de l’OL. L’intéressé appréciera.