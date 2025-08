L’OL casse sa tirelire pour Tyler Morton

Grand animateur du mercato, Liverpool a déboursé pour le moment plus de 300 millions avec les arrivées de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez et Jeremie Frimpong. Un été agité pour les Reds qui doivent aussi s’activer sur le plan des départs, surtout avec le dossier Isak qui va être très onéreux. Parmi les partants, on retrouve le jeune milieu de terrain Tyler Morton.

Talent de l’académie, le milieu défensif n’a joué que 5 matches la saison dernière et n’entrait pas dans les plans d’Arne Slot. Arrivant à un an de la fin de son contrat, il était donc mis sur le marché des transferts dans le but de réaliser une vente définitive. Et l’Olympique Lyonnais a tiré son épingle du jeu.

L’OL a déboursé une belle somme

Vite conquis, le club rhodanien n’a pas hésité à faire des efforts financiers en déboursant pas moins de 17 millions d’euros pour s’adjuger les services du joueur de 22 ans. Champion d’Europe U21 avec l’Angleterre durant l’été, Tyler Morton quitte enfin le cocon de Liverpool pour essayer de grandir. Un joli coup réalisé par la direction rhodanienne.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain Tyler Morton, en provenance de Liverpool. L’international espoirs anglais s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, pour un montant de 10M€, assorti de bonus pouvant aller jusqu’à 5M€ et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value » peut-on lire dans le communiqué de l’OL. Un bel investissement qui sera rentabilisé sur le terrain espèrent sûrement les Lyonnais !