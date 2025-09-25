Un ancien talent d’Arsenal est mort à 21 ans

Passé par Arsenal, le jeune Billy Vigar (21 ans) n’a pas survécu. Victime d’une blessure au crâne le week-end dernier lors du match de son club Chichester contre Wingate et Finchley, l’attaquant a succombé ce jeudi à ses blessures.a

«Après avoir subi une grave blessure cérébrale samedi dernier, Billy Vigar a été placé dans le coma artificiel. Mardi, il a dû être opéré pour optimiser ses chances de guérison. Malgré son soulagement, la blessure s’est avérée trop lourde pour lui et il est décédé jeudi 25 au matin. Les réactions à la première mise à jour montrent combien Billy était apprécié et aimé dans le sport. Sa famille est dévastée que cela soit arrivé alors qu’il pratiquait le sport qu’il aimait tant», inidique le club anglais.