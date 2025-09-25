Menu Rechercher
Commenter 6

Un ancien talent d’Arsenal est mort à 21 ans

Par Matthieu Margueritte
1 min.
@Maxppp

Passé par Arsenal, le jeune Billy Vigar (21 ans) n’a pas survécu. Victime d’une blessure au crâne le week-end dernier lors du match de son club Chichester contre Wingate et Finchley, l’attaquant a succombé ce jeudi à ses blessures.a

La suite après cette publicité
The FA
We are devastated to hear that Billy Vigar has passed away.

We send our heartfelt condolences to his family, friends, loved ones, and everyone at Chichester City FC at this incredibly difficult time.
Voir sur X

«Après avoir subi une grave blessure cérébrale samedi dernier, Billy Vigar a été placé dans le coma artificiel. Mardi, il a dû être opéré pour optimiser ses chances de guérison. Malgré son soulagement, la blessure s’est avérée trop lourde pour lui et il est décédé jeudi 25 au matin. Les réactions à la première mise à jour montrent combien Billy était apprécié et aimé dans le sport. Sa famille est dévastée que cela soit arrivé alors qu’il pratiquait le sport qu’il aimait tant», inidique le club anglais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier