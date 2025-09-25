Benfica : José Mourinho répond à la rumeur Benzema

L’information en a surpris plus d’un. Ces derniers jours, une folle rumeur annonçait un intérêt de Benfica pour Karim Benzema. Les Aguais de José Mourinho sont-ellles réellement intéressées par l’attaquant français d’Al-Ittihad. Avant le match du SLB face à Gil Vicente, le Special One a été interrogé sur cette rumeur. Sans surprise, le coach lisboète a fait savoir que ce bruit de couloir relève surtout du fantasme.

«C’était la première fois que j’entendais son nom et cette hypothétique possibilité. Nous (quand il était encore à Fenerbahçe) avons joué un match amical contre son équipe, nous avons discuté un peu. Son dernier objectif est un retour au football européen, et en l’occurrence, dans une équipe comme la nôtre. Il y restera ; il est heureux, il a gagné des titres, et il est dans une situation financière enviable. Quand on quitte le football européen de haut niveau, à cet âge, pour l’Arabie saoudite, je ne pense pas que l’objectif soit de revenir. Si vous me parlez de joueurs plus jeunes qui partent et qui, après deux ou trois ans, sont en âge de revenir en Europe, oui. Mais des joueurs comme Karim, non. Cette histoire, même si je n’ai posé la question à personne en interne… J’irais presque jusqu’à dire que c’est impossible, je ne comprends même pas vraiment comment le nom de Karim en est arrivé là», a-t-il confié en conférence de presse.