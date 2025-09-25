Menu Rechercher
Liga

Liga : Elche accroche Osasuna en toute fin de match et reste invaincu

Par Jordan Pardon
Elche vs Betis @Maxppp
Osasuna 1-1 Elche

La première défaite de la saison a longtemps pendu au nez des joueurs d’Elche, mais il faudra finalement repasser plus tard. À l’occasion de la 6e journée de Liga, le promu a en effet accroché Osasuna en toute fin de match. Les locaux avaient pourtant ouvert le score grâce à Munoz d’une merveilleuse frappe enroulée (10e).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Elche Elche 10 6 +3 2 4 0 8 5
13 Logo Osasuna Osasuna 7 6 0 2 1 3 5 5

C’est finalement Adria Pedrosa qui a égalisé dans les arrêts de jeu suite à une grossière erreur d’Herrera dans les buts. Au classement, Elche poursuit sa percée et grimpe à une surprenante 5e place. Osasuna est 13e.

