Liverpool : le crack Rio Ngumoha signe son premier contrat professionnel

Par Jordan Pardon
1 min.
Rio Ngumoha avec Liverpool @Maxppp

Sensation de l’été à Liverpool, Rio Ngumoha passe officiellement chez les grands. Ce jeudi, l’attaquant de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec les Reds. Il s’était mis en valeur en marquant le but de la victoire lors de la deuxième journée de Premier League face à Newcastle, le 25 août, à peine quatre minutes après son entrée en jeu.

Liverpool FC
Rio Ngumoha has signed his first professional contract with the Reds ✍️

Congratulations, Rio 👏
«Rio Ngumoha a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool FC. L’attaquant, arrivé à l’Académie en septembre 2024 après avoir joué à Chelsea, a fait cinq apparitions en pro pour les Reds à ce jour - la plus récente lors de la victoire 2-1 de la Carabao Cup mardi contre Southampton. Ngumoha avait marqué le but victorieux à la 100e minute lors d’une victoire 3-2 à Newcastle United le mois dernier, à l’occasion de ses débuts en Premier League», indique le communiqué des Reds.

Premier League
Liverpool
Rio Ngumoha

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Rio Ngumoha Rio Ngumoha
