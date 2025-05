Liverpool : le message de Jürgen Klopp à Arne Slot après le titre

C’est une passation de pouvoir particulièrement réussie. Pour sa première saison sur le banc de touche de Liverpool, Arne Slot est parvenu à réaliser l’une de ses missions les plus périlleuses : remporter la Premier League. Et de quelle façon : avec le Néerlandais, les Reds ont totalement écrasé la concurrence, étant sacrés dès la 34e journée, avec 15 points d’avance sur leur dauphin, Arsenal. Forcément, cet incroyable succès donne une totale légitimité à l’ancien technicien du Feyenoord, qui a notamment reçu les éloges d’un certain Jürgen Klopp, son prédécesseur.

Celui qui est parvenu à emmener Liverpool trois fois en finale de la Ligue des Champions, pour un trophée, n’a pas été avare d’éloges concernant son successeur : « félicitations, maintenant tu sais à quel point ce club est spécial. Maintenant tu fais aussi partie de l’histoire. » En conférence de presse, l’intéressé a réagi à ce message, évoquant beaucoup de sincérité : « il était vraiment content pour moi, pour les joueurs, pour le staff, pour les supporteurs. Oui, on connait tous Jürgen mais je pense que c’était le plus célèbre à m’envoyer un message. » Une très belle histoire, pour le moment.