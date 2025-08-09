Menu Rechercher
Enzo Millot s’engage en Arabie Saoudite

Par Raphaël Raffray
Enzo Millot, joueur clé de l’équipe olympique française menée par Thierry Henry aux Jeux de Paris, avait su profiter de cette vitrine pour se faire connaître du public français, qui avait peu eu l’occasion de le découvrir avec l’AS Monaco. Après seulement deux apparitions en équipe première, il avait rapidement attiré l’attention du VfB Stuttgart en 2021.

Après deux saisons d’adaptation en Allemagne, Millot s’était imposé comme un élément incontournable du milieu de terrain, enchaînant ensuite deux saisons pleines. Malgré des rumeurs persistantes l’envoyant à l’Atlético Madrid, c’est finalement en Arabie Saoudite que le joueur a choisi de poursuivre sa carrière, Al Ahli officialisant sa signature ce 9 août. Son arrivée est estimée à environ 28 millions d’euros.

