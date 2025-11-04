Cristiano Ronaldo pense à la retraite

Cristiano Ronaldo est proche de la fin de sa carrière. Mais avant de raccrocher les crampons, l’attaquant veut atteindre la barre des 1000 buts et tenter de remporter encore quelques trophées, dont la Coupe du Monde avec le Portugal. Mais l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus sait qu’il sera bientôt temps de raccrocher les crampons.

Interrogé par Piers Morgan à ce sujet, le n°7 d’Al-Nasr a confié : «ce sera pour bientôt. Mais…je suis prêt. Ce sera difficile. Je vais sûrement pleurer. Mais je prépare ma fin de carrière depuis très longtemps. Quand je prendrai ma retraite, je vais en profiter pour surveiller encore plus CR7 Junior. Je sais qu’à son âge, on fait des conneries. Il est dans un âge où on est un peu stupide mais c’est normal.» Mais son père ainsi que Georgina Rodriguez sont là pour lui montrer le chemin à suivre. Le footballeur a profité de cet entretien pour évoquer son futur mariage avec la mère de 2 de ses 5 enfants. «C’est la femme de ma vie. C’était naturel de la proposer en mariage. Elle prend soin de moi, de la famille. C’est une femme spéciale et elle me comprend. C’est ce que je recherchais.»