Angelo Fulgini : « être mis en réserve pendant plus d’un mois à Lens, tu ne te sens pas respecté »

Foot Mercato : cet été, tu quittes Lens pour rejoindre le championnat saoudien et le club d’Al-Taawoun. Comment s’est passé ton mercato ? Tu avais d’autres options sur la table ?

Angelo Fulgini : j’ai repris avec le groupe, mais au bout d’une semaine ou deux, j’ai été écarté. Je me suis entraîné avec la réserve. On m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte. On a exploré des pistes. Il y a eu des pistes un peu en Turquie, en France. Moi, je n’étais pas forcément intéressé. Après, j’ai eu l’opportunité de signer ici en prêt. Je n’ai pas hésité parce que l’Arabie Saoudite est un championnat qui m’attirait.

Foot Mercato : comment s’est déroulée ton acclimatation dans le championnat saoudien ?

AF : au début, quand je suis arrivé, il faisait super chaud. Le climat est complètement différent de la France. Je suis arrivé, il faisait environ 40 degrés. C’était compliqué physiquement. Surtout que je n’avais pas fait de matchs avant avec Lens, vu que j’étais avec la réserve. Donc ma prépa était tronquée, je n’étais pas à 100 %. Mais au bout de 2, 3 semaines, tu prends le rythme. Ça fait maintenant deux mois que je suis ici et je pense qu’en enchaînant les matchs, je vais être de mieux en mieux.

Foot Mercato : tu as retrouvé certains anciens de Ligue 1 dans ton club, comme Romain Faivre ou Andrei Girotto. Vous vous êtes rapprochés naturellement ?

AF : quand j’arrive, Romain Faivre n’était pas encore là. Je le connaissais bien, car on était en contact à force de jouer contre et on avait sympathisé. Avant qu’il ne signe, il m’a envoyé un message pour me demander comment c’était ici. Il y a Girotto qui parle français, ça facilite, il explique un peu le fonctionnement et pendant les causeries, il nous traduit, parce que le coach est Brésilien. C’est important d’avoir des joueurs comme ça, parce que ça facilite l’intégration. Les joueurs qui étaient déjà là, que ce soit les Saoudiens ou les autres, m’ont très bien accueilli. Le staff ou les gens qui travaillent dans le club te mettent dans les bonnes dispositions pour pouvoir performer le plus rapidement possible.

« Je pense que je peux faire encore mieux »

Foot Mercato : buteur et passeur décisif à plusieurs reprises (2 buts et 3 passes décisives en 6 matches de Saudi Pro League), tu sembles avoir rapidement pris tes marques sur le terrain. Tu penses pouvoir retrouver ton meilleur niveau ?

AF : pas encore, je pense que je peux faire encore mieux. Mais c’est beaucoup plus facile quand tu es dans un endroit où tu sais qu’on compte sur toi, que tu es entre guillemets "important". Ça joue sur ta confiance et on sait que dans le foot, la confiance ça fait presque tout.

Foot Mercato : tu as joué un peu moins de 10 matchs dans ce nouveau pays, que penses-tu du niveau de la Saudi Pro League ?

AF : c’est un bon niveau. Après, je n’ai pas encore joué contre les grosses équipes. Tu sens une différence entre les grosses écuries, Al-Nassr, Al-Hilal etc et les autres équipes. C’est un championnat avec des bons joueurs, parce qu’il y a beaucoup d’étrangers, mais même les joueurs saoudiens sont bons et ils ont beaucoup d’envie. Il y a moins de rigueur tactique qu’en Europe, c’est plus coupé en deux. Des fois, tu vois des boulevards, des équipes coupées en deux. Mais il faut prendre en compte la chaleur. Les organismes se fatiguent plus vite. Il y a des endroits où le taux d’humidité est vraiment élevé. Au final, ça baisse un peu l’intensité et ça ouvre plus d’espace. Des fois, je suis KO, au bout de 30 minutes, c’est très dur physiquement. Benzema en parlait d’ailleurs : le temps, l’humidité, ça joue beaucoup dans le contenu des matchs.

Foot Mercato : tu arrives à Lens de Mayence en janvier 2023, ton aventure commence bien dans le Nord, mais malheureusement, la fin fut compliquée. Comment as-tu vécu cette situation ?

AF : c’était difficile parce que je suis quelqu’un qui n’a jamais triché. J’ai toujours tout donné. J’avais bien commencé, mais après, ça s’est, entre guillemets, mal terminé parce que la direction voulait me voir partir. Sur ça, il n’y avait pas de soucis, mais la manière de faire aurait pu être différente. Le fait d’être mis en réserve pendant plus d’un mois, tu ne te sens pas respecté par rapport à ce que tu as donné au club. J’étais un peu énervé, mais surtout blessé. Après, je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Il y en a eu plein avant moi, avant moi, mais quand tu le vis, c’est difficile.

Après, tu entends des choses comme quoi, tu ne veux pas partir parce que tu veux garder ton salaire alors que ça n’a aucun rapport. Un joueur ne va pas partir pour faire plaisir aux gens. Je ne veux pas être forcé de partir dans un club où je ne veux pas aller. C’est légitime de ma part. Finalement, il y a eu cette opportunité en Arabie Saoudite, je suis parti et tout le monde était content. Je suis content parce que ça a peut-être permis d’aider le club en libérant des finances et moi, je suis content parce que le projet en Arabie Saoudite me plaît. Moi, je n’en veux pas au club, je trouve juste que la manière d’avoir fait les choses n’a pas été correcte mais c’est comme ça.

« Le problème ce n’étaient pas les coachs, c’était la direction »

Foot Mercato : comment peux-tu expliquer que ton aventure à Lens ne se soit pas déroulée de la plus belle des manières sur la fin ? On ne t’a pas mis dans les meilleures dispositions ?

AF : en fait, avant cet été, on voulait déjà que je parte. Le problème ce n’étaient pas les coachs, c’était la direction. L’été 2024, je fais une bonne préparation avec le coach Will Still. Il me fait commencer le premier match de Ligue 1, mais après le premier match, je n’ai plus joué jusqu’à la fin du mercato. J’ai compris que ce n’était pas le coach, c’était une décision d’en haut pour me faire partir, mais je ne suis pas parti au final donc j’ai fait la saison. Mais à partir du moment où tu sais qu’on ne veut pas de toi, c’est dur mentalement. Je n’ai pas lâché, je me suis quand même entraîné et j’ai eu la chance de rejouer. Mais tu joues avec une épée de Damoclès sur la tête, tu sais que si tu n’es pas exceptionnel, tu vas sortir le prochain match. Il faut que tu sois décisif sur tous les matchs ou vraiment très bon, sinon tu sautes. Et quand tu es joueur, c’est compliqué ça, tu ne prends pas les matchs de la meilleure des manières. Ça joue sur ton mental et quand dans ta tête, tu n’es pas bien, c’est compliqué d’être performant dans l’équipe.

Foot Mercato : quels souvenirs gardes-tu de ces 2 saisons et demie à Lens ? Tu as un match en particulier qui t’a marqué ?

AF : déjà, quand j’arrive en janvier, la deuxième partie de saison est exceptionnelle, on finit deuxième. On fait du 12/12, l’équipe était exceptionnelle, mais après, bien sûr, la Ligue des Champions. En fait, le passage à Lens, si tu me demandes des images, c’est le premier match de Ligue des Champions face à Séville où je mets le coup franc et le retour à Bollaert avec mon but à la fin qui permet d’accéder à l’Europa League. Le scénario était incroyable, le stade a explosé, ce sont des moments inoubliables. Je pense que dans une carrière, il faut toujours garder le positif. À Lens, j’ai rencontré des personnes exceptionnelles, que ce soit dans le club, dans le staff ou même les joueurs donc mon aventure était magnifique.

Foot Mercato : quand on joue à Lens en ayant grandi dans le Nord de la France, on est supporter Lensois à vie ?

AF : quand j’étais petit, j’allais déjà voir les matchs à Bollaert. Mais pour avoir joué là-bas, c’est un niveau au-dessus, je suis parti, mais je les suis encore, je regarde les matchs, j’interagis avec les joueurs. Bien sûr, j’aurai toujours un attachement pour le club.

Foot Mercato : tu es toujours en contact avec certains joueurs du groupe ?

AF : oui, je parle avec Malang Sarr, Guilavogui, Jonathan Gradit, Sotoca, on prend des nouvelles sur Instagram, on commente nos stories, nos publications. Quand j’ai marqué mon premier but, ils sont venus commenter, c’est un truc banal, mais qui fait plaisir. C’est surtout les anciens avec qui j’ai été quand je suis arrivé donc je leur souhaite toujours le meilleur et j’espère qu’ils feront une bonne saison et pourquoi pas accrocher l’Europe. Il y a un bon groupe avec des joueurs de qualité.

« Si je reviens à Lens, je serai content »

Foot Mercato : est-ce que tu penses déjà à la suite de ta carrière, toi qui es prêté avec option d’achat par Lens ? Est-ce que tu pourrais envisager un retour dans le Nord ?

AF : il me restera un an de contrat, donc je serai obligé de retourner à Lens. J’aurai encore un an et après, ce sera des discussions avec la direction, mais pour l’instant, je n’y pense pas. Je pense à faire une bonne saison ici, si je dois revenir, je pense que j’aurai une discussion avec Lens pour voir ce qu’on peut faire, pour que les deux parties soient contentes. Si je reviens, je serai content parce que moi à Lens, je n’ai pas de problème avec qui que ce soit. Je m’entends très bien avec eux, malgré la mise à l’écart en réserve.

Foot Mercato : tu es passé par pratiquement toutes les catégories de jeunes en Équipe de France (U21, U20, U19, U18, U17), ces moments en Bleus, ce sont des bons souvenirs ?

AF : c’est magnifique, quand tu es jeune, surtout les premières sélections en U17, U18. Tu vois l’Équipe de France, Clairefontaine, c’est des souvenirs que tu ne peux pas oublier. Les joueurs avec qui tu étais, tu les vois à plusieurs niveaux, certains n’ont pas forcément réussi, mais d’autres sont au très très haut niveau, donc c’est ça qui est beau à voir.

Foot Mercato : qui étaient les joueurs ou le joueur le plus talentueux que tu as côtoyé lors de ces rassemblements ?

AF : c’est Kingsley Coman, je l’ai vu la première fois en U17, je me suis dit, c’est quoi ce joueur. Après, on fait l’Euro ensemble en U19, son niveau, c’était abusé. Franchement, il m’avait choqué et après ça a été une suite logique pour lui, en étant vite appelé avec les A. Il y a aussi Serhou Guirassy, je le trouvais super fort, mais des fois, il avait Moussa Dembélé devant lui. Je le trouvais trop fort, techniquement, pour un attaquant grand comme lui. J’ai eu l’œil, parce qu’il a explosé. Je suis trop content pour lui, c’est magnifique et c’est mérité parce qu’il n’a pas eu le même chemin que Kingsley par exemple.

« Moussa Niakhaté, c’est vraiment la famille »

Foot Mercato : tu as noué des liens avec certains joueurs ?

AF : je suis toujours en contact avec Serhou Guirassy. Moussa Niakhaté, je l’ai connu Valenciennes et depuis, on ne s’est pas lâché, on se parle tous les jours. Moussa, c’est vraiment la famille. On a un groupe avec Jeff Reine-Adélaïde et on se parle tout le temps. Dans le foot, ce sont vraiment les gars dont je suis le plus proche.

Foot Mercato : Moussa Niakhaté a été critiqué l’an dernier notamment à cause du prix de son transfert, cette saison, il est impressionnant avec l’OL. Qu’en penses-tu ?

AF : c’est toujours pareil, lui, il n’avait rien à voir avec ça, ce ne sont pas les joueurs qui décident du prix, il a été critiqué, mais mentalement, il est très fort Moussa. Franchement, dans sa tête, c’est un monstre. Et tu le vois maintenant, c’est le leader avec Tolisso, ce sont les deux qui ressortent le plus à Lyon. Sa trajectoire de carrière est magnifique. Je suis très content pour lui parce que c’est un mec en or et une personne très humble et il mérite ce qu’il a eu.

Foot Mercato : ta mère est originaire de Nouvelle Calédonie, tu as déjà pensé à porter les couleurs de l’Île ?

AF : le sélectionneur m’a appelé plusieurs fois pour essayer de les aider à se qualifier à la Coupe du Monde. Je commence à réfléchir, je pense que ma mère serait fière par rapport à notre île. Je réfléchis, j’en ai parlé à ma mère d’ailleurs vu que le sélectionneur m’a appelé. Pourquoi pas essayer d’aider et de participer à cette expérience. C’est toujours beau de représenter les origines de ses parents.