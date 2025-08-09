Menu Rechercher
Matchs Amicaux

Amical : Rennes accroché par le Genoa, Lens s’impose face à Leipzig, Brest et Sassuolo dos à dos

Par Allan Brevi
2 min.
Rennes @Maxppp

Le Stade Rennais affrontait le Genoa en amical ce samedi à 18h au Roazhon Park pour la première de Frankowski, fraîchement arrivé de Galatasaray. Kalimuendo et Blas ont débuté sur le banc, remplacés en attaque par Al-Tamari et Meïté. Un choix tactique payant pour Habib Beye, puisque l’international jordanien a ouvert le score à la 21e minute sur une passe de Fabian Rieder. Plus réalistes dans les zones décisives, les Bretons ont mené 1-0 à la pause après avoir globalement maîtrisé la première période. En début de seconde période, un seul changement a été effectué : Mahamadou N’Gidé a remplacé Frankowski. À la 60e minute, Kader Meïté a laissé sa place à Ludovic Blas. D’une frappe limpide et exceptionnelle, Djaoui Cissé a nettoyé la lucarne adverse, offrant le break aux Rennais à la 73e minute. Mais le Genoa a égalisé dans la foulée, à la 78e minute, puis a pris l’avantage dans les dernières minutes du match grâce à un but de Leo Østigård. Le score final a été un nul 2-2, pour un match riche en rebondissements. Rennes a donc terminé sa pré-saison sans victoire.

Dans le même créneau horaire, le RC Lens recevait le RB Leipzig à Bollaert. Les anciens de Ligue 1, Xavi Simons, Castello Lukeba et Loïs Openda, étaient titulaires côté Leipzig. Pierre Sage avait opté pour une défense à trois avec deux pistons, un dispositif qui a plutôt bien fonctionné en première période. Solides défensivement, les Lensois, intenses à la récupération et actifs dans le dernier tiers adverse, ont montré de belles intentions face à une équipe allemande organisée et dangereuse en transition. En seconde période, à la 48e minute (0-0), une grosse opportunité s’est présentée pour les Sang et Or : sur une combinaison entre Adrien Thomasson et Morgan Guilavogui, ce dernier a tenté de servir Rayan Fofana en retrait, mais le ballon a été détourné en corner par un défenseur. Lens a finalement ouvert le score sur un centre précis de Wesley Saïd, sur lequel Adrien Thomasson a placé un coup de tête imparable pour le portier allemand. À la 64e minute (2-0), Florian Thauvin a réalisé un festival avant de centrer devant le but, où Udol a repris le ballon de la tête et trouvé le fond des filets, creusant l’écart. À la 83e minute (2-1), Loïs Openda a réduit la marque en deux temps malgré la première parade de Régis Gurtner. Les Lensois se sont finalement imposés 2-1 contre Leipzig. De son côté, Brest a affronté Sassuolo. Les Ty-Zefs ont ouvert la marque dès la 17e minute grâce à Pierre Lees-Melou, servi idéalement par Ludovic Ajorque. Juste avant la pause, à la 44e minute, Volpato a permis toutefois aux Italiens d’égaliser, ramenant les deux équipes à 1-1 à la mi-temps. Le score n’a plus bougé en seconde période, et les deux formations se sont quittées dos à dos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
