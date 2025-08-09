Newcastle : Eddie Howe se lâche sur Alexander Isak

Le feuilleton Alexander Isak est loin d’être terminé. Celui dont le nom revient en boucle dans les médias anglais depuis deux semaines fait l’objet de toutes les spéculations, et de toutes les critiques. Avoir un premier refus à hauteur de 138 M€ (bonus compris), Liverpool doit soumettre une seconde proposition à Newcastle, qui n’envisage pas l’avenir sans le Suédois. Problème, le joueur de 25 ans fait tout son possible pour forcer son départ, quitte à ne pas se présenter à l’entraînement. Comble de l’insulte, il a même repris avec son ancien club, la Real Sociedad, alors que les Magpies se trouvaient au même moment en tournée en Asie.

La suite après cette publicité

Il a évidemment été puni et même s’il a fait son retour au club, l’attaquant s’entraîne à part. Tout est fait pour le mettre, pour le moment au placard. Il n’est d’aucunes discussion collective, d’aucuns moment organisé par l’équipe, même en dehors des installations. Reste qu’il va bien falloir trouver une solution à court terme. Il reste trois semaines de mercato. Ce temps peut apparaître très long pour les différentes protagonistes de ce dossier. Eddie Howe a profité hier soir d’une conférence de presse pour faire un point sur la situation. S’il a toujours manifesté un certain soutien à l’égard d’Isak, le technicien se rangera toujours du club.

La suite après cette publicité

Howe : «Il a évidemment un avenir à Newcastle»

«Je voudrais qu’Alex (Isak) joue aujourd’hui (contre l’Atlético de Madrid, 17h), je voudrais qu’il s’entraîne demain. Nous aimerions beaucoup qu’il soit avec nous, soyons clairs, insiste le coach anglais. Mais je ne vois pas comment cela pourrait changer avant Aston Villa (samedi 16 août pour la reprise de la Premier League), vu la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons». Selon lui, Isak a trahi son engagement auprès de l’équipe et il doit payer pour cela. «Nous avons eu des discussions et il est clair pour le moment que nous ne pouvons pas l’impliquer dans le groupe», admettant au passage qu’il «ne savait pas combien de temps ça allait durer.»

Howe espère surtout voir le joueur faire machine arrière et exprimer son désir de rester chez les Toons. «Il est ici. Il a évidemment un avenir à Newcastle. De notre point de vue, nous aimerions le retrouver mais il faut que la situation soit favorable pour que cela se produise. Il y a un sentiment au sein de l’équipe selon lequel quelque chose ne va pas dans l’intérêt du groupe.» Se dirige-t-on vers un statu quo ? C’est un scénario envisageable pour le coach des Magpies, qui fait face à un autre problème dans le problème. Le 25 août dans le cadre de la 2e journée de Premier League, Newcastle accueille… Liverpool. Pas sûr que cela arrange cette situation.