Manchester City : Rodri hésite à prolonger

Malgré une offre de prolongation très avantageuse de Manchester City, qui lui proposerait deux années supplémentaires et un salaire équivalent à celui d’Erling Haaland, Rodri n’a pas encore pris de décision et laisse planer le doute sur ses intentions. Selon le journal AS, cette incertitude alimente l’intérêt grandissant du Real Madrid, à la recherche d’un milieu défensif de haut niveau, et qui voit dans l’international espagnol de 29 ans le candidat idéal pour le poste.

Né à Madrid et capitaine de la sélection espagnole, le Ballon d’Or 2024 plaît autant à Xabi Alonso qu’à la direction merengue. Du côté de City, un départ serait un énorme coup dur, Rodri étant un élément central du système de Guardiola, et son importance ayant été plus qu’évidente lors de la conquête de la Ligue des champions 2023, où il avait inscrit le but décisif en finale. Alors qu’un départ de Manchester City pensait impensable il y a quelques mois, cette éventualité représenterait désormais une menace crédible pour les Skyblues.