Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Manchester City : Rodri hésite à prolonger

Par André Martins
1 min.
Rodri sous els couleurs de Manchester City @Maxppp

Malgré une offre de prolongation très avantageuse de Manchester City, qui lui proposerait deux années supplémentaires et un salaire équivalent à celui d’Erling Haaland, Rodri n’a pas encore pris de décision et laisse planer le doute sur ses intentions. Selon le journal AS, cette incertitude alimente l’intérêt grandissant du Real Madrid, à la recherche d’un milieu défensif de haut niveau, et qui voit dans l’international espagnol de 29 ans le candidat idéal pour le poste.

La suite après cette publicité

Né à Madrid et capitaine de la sélection espagnole, le Ballon d’Or 2024 plaît autant à Xabi Alonso qu’à la direction merengue. Du côté de City, un départ serait un énorme coup dur, Rodri étant un élément central du système de Guardiola, et son importance ayant été plus qu’évidente lors de la conquête de la Ligue des champions 2023, où il avait inscrit le but décisif en finale. Alors qu’un départ de Manchester City pensait impensable il y a quelques mois, cette éventualité représenterait désormais une menace crédible pour les Skyblues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Real Madrid
Rodri

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Rodri Rodri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier