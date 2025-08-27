Équipe de France : quelles surprises pour la liste de Didier Deschamps ?

Au tour de l’équipe de France d’effectuer sa rentrée des classes. Didier Deschamps a rendez-vous à 14h ce mercredi au siège de la fédération pour annoncer la liste des joueurs qui lanceront la campagne de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Les Bleus ont deux matchs abordables sur le papier, d’abord en Pologne pour affronter l’Ukraine (5 septembre) et au Parc des Princes pour recevoir l’Islande (9 septembre). Le sélectionneur, qui amorce sa dernière saison sur le banc tricolore, devrait effectuer un premier changement par rapport à sa dernière liste. Il prévoit une liste de 23 joueurs, et non plus de 25.

Deux places en moins, et donc deux déçus en plus. Mais l’heure n’est plus aux tests grandeur nature, l’objectif est de façonner un groupe capable de terminer à la première place de ce groupe D où l’Azerbaïdjan sera le dernier adversaire. Les Bleus ont six matchs à disputer pour valider ce ticket pour l’Amérique du Nord et centrale et se présentent comme les grands favoris de cette poule largement à leur hauteur. Dans les buts, il n’y aura pas de surprise. Sauf en cas de forfait de dernière minute, on retrouvera le trio habituel avec Maignan en numéro un, devant Chevalier, le nouveau numéro deux, passé devant Samba.

Les frères Hernandez en balance

La défense connaîtra quant à elle de profonds changements avec les nombreux blessés enregistrés lors du Final Four. L’équipe de France a tout de même encaissé 5 buts en demi-finale contre l’Espagne, une anomalie sous le règne de Deschamps. Ainsi, Koundé, Saliba et Upamecano seront de retour, soit 75% des titulaires de la ligne. Lucas Digne a marqué des points et pourrait même passer devant Théo Hernandez, parti en Arabie saoudite. Sa présence est en balance avec celle de son frère, Lucas, qui a la polyvalence de jouer dans l’axe comme face à l’Allemagne. Konaté est bien parti pour en être, devant Kalulu et Pavard, alors que Badé est blessé. Gusto devrait être appelé au détriment de Clauss.

Taulier des Bleus, Aurélien Tchouaméni sera évidemment présent, très probablement avec les habitués des dernières listes comme Koné, Guendouzi et même Zaïre-Emery, en dépit d’un temps de jeu toujours réduit au PSG. La grande incertitude demeure autour d’Adrien Rabiot. Titulaire à Rennes, le Marseillais a été placé sur la liste des transferts après son altercation avec Rowe. Il sera en manque de rythme mais pas d’entraînement. Si jamais Deschamps décide de se passer de lui pour ce rassemblement, il pourrait appeler Bouba Kamara, Youssouf Fofana, Kephren Thuram, oublié depuis novembre 2023, ou même faire redescendre Rayan Cherki ou Désiré Doué d’un cran.

Kolo Muani ou Ekitike ?

Leurs présences au milieu ou en attaque sont essentielles pour la suite car elles conditionnent les convocations ou non d’autres éléments. Ils seront au rendez-vous de septembre en compagnie des fidèles : Mbappé le capitaine, Dembélé, Barcola ou encore Olise. Trop rarement efficace en sélection, Marcus Thuram sort d’un doublé avec l’Inter et est toujours attendu au tournant. Enfin, si jamais il reste une place, il y a deux choix possibles : celui de la continuité avec Kolo Muani. Il est toujours au PSG malgré l’insistance de la Juventus et n’a plus joué depuis le Mondial des Clubs. Autre option, celui de l’innovation avec Hugo Ekitike, très en jambes et déjà trois fois buteur pour ses débuts à Liverpool.