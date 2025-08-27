PSG : la statistique complètement folle de Warren Zaïre-Emery

Selon la dernière étude publiée par l’Observatoire du football du Centre international d’études du sport (CIES), Warren Zaïre-Emery figure sur le podium des joueurs de moins de 20 ans les plus performants en 2025. Alors que l’ailier du Barça Lamine Yamal occupe logiquement la première place devant son coéquipier du Barça Pau Cubarsí, le Titi du PSG complète le trio de tête. Une distinction surprenante tant ses prestations, depuis le début de l’année, n’ont pas toujours convaincu son entraîneur Luis Enrique ni séduit pleinement les observateurs du PSG.

Ce classement repose sur un indice mêlant performance individuelle (défense aérienne et au sol, récupération, distribution, percussion, danger créé, attaque aérienne, finition…) et expérience, calculée en fonction des minutes jouées et du niveau des matchs disputés. Derrière le Parisien, on retrouve l’ailier brésilien de Chelsea, Estevão (18 ans), ainsi que le nouveau milieu offensif argentin du Real Madrid Franco Mastantuono (18 ans), transféré pour 45 M€ au Real Madrid depuis River Plate. À noter aussi la présence du défenseur strasbourgeois Mamadou Sarr, classé 13e.