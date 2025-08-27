Les 36 qualifiés de la Ligue des Champions 2025/2026 sont connus

Ce mercredi, les barrages de la Ligue des Champions se sont achevés avec les qualifications de Benfica, du FC Bruges, du FC Copenhague et de Qarabag. Ces quatre formations avaient d’ailleurs vu les trois clubs de Bodo/Glimt, Pafos et du Kaïrat Almaty se qualifier la veille pour la toute première fois de leur histoire. Du côté de la Ligue 1, la France présentera trois représentants avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. L’OGC Nice a échoué au 3e tour préliminaire contre Benfica.

L’Angleterre envoie six représentants avec Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Arsenal et Newcastle. De son côté l’Espagne dispose de cinq clubs qualifiés avec le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, Villarreal et Bilbao. L’Allemagne (Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen et Eintracht Francfort) et l’Italie (Naples, Inter Milan, Juventus et Atalanta) présentent quatre clubs. Enfin, les autres pays représentés sont les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique, la Grèce, la Tchéquie, la Norvège, le Danemark, la Turquie, l’Azerbaïdjan, Chypre et le Kazakhstan.

Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain (France), Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Chelsea (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Arsenal (Angleterre), Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Benfica (Portugal), Atalanta (Italie), Villarreal (Espagne), Juventus (Italie), Eintracht Francfort (Allemagne) et FC Bruges (Belgique)

Chapeau 3 : Tottenham (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Naples (Italie), Sporting CP (Portugal), Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (Tchéquie), Bodo/Glimt (Norvège) et Olympique de Marseille (France)

Chapeau 4 : FC Copenhague (Danemark), AS Monaco (France), Galatasaray (Turquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Qarabag (Azerbaïdjan), Athletic Club (Espagne), Newcastle (Angleterre), Pafos (Chypre) et Kairat Almaty (Kazakhstan)