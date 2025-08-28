Menu Rechercher
Toulouse : Djibril Sidibé pisté par la Liga et l’Arabie saoudite

Djibril Sidibé à son arrivée à Clairefontaine @Maxppp

Actuellement sous les couleurs de Toulouse et auteur d’un bon début de saison, Djibril Sidibé attise les convoitises. Alors que le mercato estival bat son plein, l’ancien défenseur de l’AS Monaco suscite les convoitises en Espagne mais pas que…

Selon les dernières informations de RMC Sport, le joueur de 33 ans est pisté par plusieurs clubs espagnols, dont le Rayo Vallecano, 8e de Liga la saison passée et en course pour une place en Conférence League. Trois clubs d’Arabie saoudite, dont l’identité n’a pas filtré, surveilleraient également attentivement la situation de Sidibé. Affaire(s) à suivre.

Voir tous les commentaires (1)
