Monaco : Thiago Scuro fait le point sur la rumeur N’Golo Kanté

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kanté @Maxppp

Ces dernières heures, le nom de N’Golo Kanté revient du côté de l’AS Monaco, qui a déjà enrôlé Paul Pogba cet été. Sous contrat avec Al-Ittihad pour encore une saison, le milieu de terrain de 33 ans enchaîne les matchs après quelques années en proie à des blessures.

«C’est un dossier très difficile. On a déjà un très bon effectif, bien équilibré. C’est un grand joueur de haut niveau mais à ce stade, il n’y a rien», assure pourtant Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM avant de confirmer ses propos. «Ce n’est pas une possibilité.» Ça le mérite d’être clair.

