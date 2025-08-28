Ligue 1
L’OL prête Saël Kumbedi à Wolfsburg
Nous vous l’annoncions au cours des dernières heures, c’est désormais officiel. Ce jeudi soir, l’OL a communiqué le prêt avec option d’achat de Saël Kumbedi. Le défenseur de 20 ans rejoint Wolfsburg, pensionnaire de Bundesliga.
Olympique Lyonnais @OL – 20:15
✍ Saël Kumbedi est prêté à Wolfsburg avec option d’achat 🔴🔵Voir sur X
Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière en Bundesliga 💪
📄 Le communiqué ⤵
«L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future», précise le communiqué de l’OL.
