Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Ligue 1

L’OL prête Saël Kumbedi à Wolfsburg

Par Josué Cassé
1 min.
Saël Kumbedi sous les couleurs de l'OL. @Maxppp

Nous vous l’annoncions au cours des dernières heures, c’est désormais officiel. Ce jeudi soir, l’OL a communiqué le prêt avec option d’achat de Saël Kumbedi. Le défenseur de 20 ans rejoint Wolfsburg, pensionnaire de Bundesliga.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
✍ Saël Kumbedi est prêté à Wolfsburg avec option d’achat 🔴🔵

Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière en Bundesliga 💪

📄 Le communiqué ⤵
Voir sur X

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future», précise le communiqué de l’OL.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
Lyon
Wolfsbourg
Saël Kumbedi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Bundesliga
Lyon Logo Lyon
Wolfsbourg Logo Wolfsbourg
Saël Kumbedi Saël Kumbedi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier