L’OL prête Saël Kumbedi à Wolfsburg

Nous vous l’annoncions au cours des dernières heures, c’est désormais officiel. Ce jeudi soir, l’OL a communiqué le prêt avec option d’achat de Saël Kumbedi. Le défenseur de 20 ans rejoint Wolfsburg, pensionnaire de Bundesliga.

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future», précise le communiqué de l’OL.