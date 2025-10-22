PSG : trois clubs veulent recruter Matvey Safonov

Les jours de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain (26 ans) semblent bel et bien comptés. S’il avait réussi à grappiller du temps de jeu la saison dernière (17 apparitions) malgré la concurrence de Gianluigi Donnarumma, cette saison 2025/2026 est moins bien engagée. Le Russe doit cette fois faire face à la concurrence de Lucas Chevalier et il n’a toujours pas disputé la moindre minute.

Un constat difficile pour lui, d’autant que l’ancien pensionnaire de Krasnodar ne semble pas vraiment placer Chevalier très au-dessus de lui. «Je ne dirais pas que la concurrence est devenue plus rude. Ce n’est pas moi qui décide de la composition de l’équipe. Et je n’ai rien à redire à l’entraîneur concernant la composition». Et malheureusement pour lui, Luis Enrique va défendre Chevalier bec et ongle.

Déjà des courtisans pour Safonov

Dernièrement, Safonov a donc enfin ouvert publiquement la porte à un départ. «Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser», avait-il déclaré au sortir de la trêve internationale d’octobre.

Et selon le média russe Sport24, trois clubs seraient prêts à sauter sur l’occasion. Les Espagnols de Valence et les Portugais du Sporting Braga (club filial de QSI) et du Sporting Portugal seraient en effet tous intéressés à l’idée de se faire prêter Safonov. Sous contrat jusqu’en 2029, le Russe sera-t-il tenté par ces clubs moins huppés que Paris ? Sachant qu’il n’a pas la pression d’une participation en Coupe du Monde (la Russie en est exclue), Safonov a la possibilité de choisir l’équipe qui lui conviendrait le mieux. Mais s’il veut réellement rejouer au plus vite, il ne devra sans doute pas trop faire la fine bouche.