Matvey Safonov ouvre la porte à un départ du PSG !

L’aventure parisienne de Matvey Safonov n’est décidément pas simple. Les observateurs ont tout d’abord été surpris de voir le Paris Saint-Germain débourser 20 M€ pour engager une doublure à Gianluigi Donnarumma. Un numéro 2 qui avait d’ailleurs immédiatement déclaré ne pas être venu… pour être numéro 2. Au final, Safonov s’est plié au jeu de la concurrence sans broncher et a bouclé une saison 2024/2025 avec 17 apparitions au compteur et des titres à la pelle (Ligue 1, C1n Coupe de France, Trophée des Champions). Ce n’est pas rien, mais ça reste clairement insuffisant pour l’ancien joueur de Krasnodar. D’autant qu’il doit désormais gérer deux nouveaux facteurs importants : l’arrivée de Lucas Chevalier et celle de l’Ukrainien Illia Zabarnyi.

En plus de devoir se battre pour une place de titulaire, Safonov doit donc aussi composer avec les conséquences du conflit entre son pays et l’Ukraine. L’été dernier, on pensait que ces deux nouveaux paramètres pourraient inciter le Russe à plier bagage. Au final, Safonov s’est accroché. Mais aujourd’hui, cette situation semble un peu lui peser. Toujours appelé en sélection, le portier parisien a récemment disputé le match amical contre l’Iran en portant le brassard de capitaine de la Sbornaïa. Un moment très spécial pour lui. À l’issue de la rencontre, Safnov ne cachait d’ailleurs pas son émotion au moment d’évoquer son cas personnel compliqué, à savoir celui du gardien sans temps de jeu parvenant à rester titulaire en sélection.

«Je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu»

«Je suis tellement heureux d’être de retour sur le terrain ! Je ne peux m’empêcher de dire à quel point je suis reconnaissant envers l’équipe nationale pour sa confiance et pour l’opportunité d’obtenir du temps de jeu. (…) C’est un immense plaisir pour moi, j’attends toujours avec impatience ces déplacements en équipe nationale, car je comprends que chaque minute de match est importante pour moi et que je dois m’y accrocher. Je viens ici pour jouer à chaque fois avec un dévouement total et une immense envie. Merci de m’avoir donné cette opportunité. (…) J’ai l’impression d’être en position de faiblesse. Ce n’est pas à moi d’en parler. Je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui, en équipe nationale, décident des joueurs, et pour ce temps de jeu constant. Tout ce que je peux faire, c’est me présenter en équipe nationale et prouver que je suis en forme et prêt», a-t-il confié à la chaîne Match TV.

Plus tard, en zone mixte, dans des propos relayés par Sport Express, Safonov n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur son avenir au PSG. Et cette fois, le Russe a clairement affiché son mécontentement concernant son temps de jeu, avant d’entrouvrir la porte au prochain mercato d’hiver. «Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser», a-t-il expliqué, avant de préciser qu’un retour en Russie n’était pas vraiment sa priorité en cas de départ du PSG. «Je ne voudrais pas. Je suis parti pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter. Mais toute proposition doit être examinée, donc tout dépendra de la situation au moment de la fenêtre des transferts». Le message est passé.