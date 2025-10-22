Menu Rechercher
OL : Rachid Ghezzal n’a plus le droit de jouer en Ligue Europa

Par Allan Brevi
Rachid Ghezzal à l'entrainement @Maxppp

Contrairement à ce qu’avait d’abord validé l’UEFA, Rachid Ghezzal n’est finalement plus qualifié pour disputer la Ligue Europa avec l’Olympique Lyonnais. Une « clarification de règlement » publiée par l’instance européenne a révélé que l’inscription du milieu offensif algérien, recruté le 5 septembre, n’aurait pas dû être acceptée après la date limite du 1er septembre. Entré en jeu face à Utrecht lors de la première journée (1-0), Ghezzal avait été décisif en réalisant une passe décisive à Tanner Tessmann.

Selon L’Équipe, l’UEFA a reconnu une erreur administrative et confirmée que Ghezzal ne pourra plus être aligné dans les compétitions européennes avant janvier. En plus des absences d’Ernest Nuamah et d’Orel Mangala, l’OL devra donc composer sans son atout algérien ce jeudi face au FC Bâle en Ligue Europa. Coup dur pour Paulo Fonseca.

