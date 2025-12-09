LdC : le groupe officiel du Barça contre Francfort, Ter Stegen de retour

Battu à Chelsea (3-0) lors de la précédente journée et actuellement 18e du classement de la phase de ligue, le FC Barcelone va accueillir l’Eintracht Francfort, ce mardi, pour le compte de 6e journée de la Ligue des Champions. L’occasion également pour les Catalans de jouer un match de la plus prestigieuse des compétitions européennes au Camp Nou, une première depuis le 26 octobre 2022 et une défaite contre le Bayern (0-3).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre face aux hommes de Dino Toppmöller, Hansi Flick a fait appel à 22 joueurs, dont Marc-André ter Stegen. L’international allemand (44 sélections) n’avait plus disputé le moindre match depuis le 8 juin dernier, avec l’Allemagne contre la France (0-2). Reste à voir si ce retour chamboulera la hiérarchie des gardiens du Barça, avec Joan García et Wojciech Szczęsny.