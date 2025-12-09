Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Ligue des Champions

LdC : le PSG confirme 4 forfaits face à l’Athletic

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Chevalier avec le PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bilbao PSG Voir sur CANAL+

Demain soir, le Paris Saint-Germain sera au Pays basque pour affronter l’Athletic en Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle quatre absents sont annoncés par le club de la capitale, à savoir Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Lucas Beraldo et Achraf Halimi.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Le point médical avant le déplacement à Bilbao :

- Malade, Ousmane Dembélé reste au repos.
- Lucas Chevalier continue ses soins.
- Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation.
- ⁠Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation.

@Aspetar
Voir sur X

«Le point médical avant le déplacement à Bilbao :

- Malade, Ousmane Dembélé reste au repos.

- Lucas Chevalier continue ses soins.

- Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation.

- ⁠Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation.»

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier