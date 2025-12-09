Ligue des Champions
LdC : le PSG confirme 4 forfaits face à l’Athletic
1 min.
@Maxppp
Demain soir, le Paris Saint-Germain sera au Pays basque pour affronter l’Athletic en Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle quatre absents sont annoncés par le club de la capitale, à savoir Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Lucas Beraldo et Achraf Halimi.
Paris Saint-Germain @PSG_inside – 10:45
Le point médical avant le déplacement à Bilbao :Voir sur X
- Malade, Ousmane Dembélé reste au repos.
- Lucas Chevalier continue ses soins.
- Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation.
- Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation.
«Le point médical avant le déplacement à Bilbao :
- Malade, Ousmane Dembélé reste au repos.
- Lucas Chevalier continue ses soins.
- Lucas Beraldo effectue un travail de rééducation.
- Achraf Hakimi poursuit son travail de rééducation.»
