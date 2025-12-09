Ronald Araujo pourrait ne plus rejouer au Barça

Ronald Araujo (26 ans) traverse une période compliquée. En effet, l’Uruguayen a demandé au FC Barcelone des congés à durée indéterminée afin de prendre du recul. Les pensionnaires du Camp Nou ont accepté la requête de l’Uruguayen. Hier, la Cadena COPE fait un point sur ce sujet. Ainsi, le journaliste Juanma Castaño a expliqué : « c’est plus grave qu’on ne le pense. La situation d’Araujo est très sérieuse, et on verra s’il rejouera pour le FC Barcelone. C’est une situation précaire.»

Le défenseur pourrait ne plus enfiler la tunique blaugrana. Toujours selon la COPE, le joueur a souffert de plusieurs crises d’angoisse et il est profondément affecté. Le Barça, qui est incapable aujourd’hui de dire quand il reprendra, explore le marché des transferts pour recruter un défenseur sous la forme d’un prêt. Affaire à suivre…