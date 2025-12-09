Menu Rechercher
Commenter 20
Liga

Ronald Araujo pourrait ne plus rejouer au Barça

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp

Ronald Araujo (26 ans) traverse une période compliquée. En effet, l’Uruguayen a demandé au FC Barcelone des congés à durée indéterminée afin de prendre du recul. Les pensionnaires du Camp Nou ont accepté la requête de l’Uruguayen. Hier, la Cadena COPE fait un point sur ce sujet. Ainsi, le journaliste Juanma Castaño a expliqué : « c’est plus grave qu’on ne le pense. La situation d’Araujo est très sérieuse, et on verra s’il rejouera pour le FC Barcelone. C’est une situation précaire.»

La suite après cette publicité

Le défenseur pourrait ne plus enfiler la tunique blaugrana. Toujours selon la COPE, le joueur a souffert de plusieurs crises d’angoisse et il est profondément affecté. Le Barça, qui est incapable aujourd’hui de dire quand il reprendra, explore le marché des transferts pour recruter un défenseur sous la forme d’un prêt. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Ronald Araújo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Ronald Araújo Ronald Araújo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier