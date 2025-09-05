Menu Rechercher
Commenter 39
Officiel Ligue 1

Rachid Ghezzal retourne à l’OL

Par Samuel Zemour
1 min.
Rachid Ghezzal sous le maillot de Besiktas @Maxppp

Désireux d’enrôler une nouvelle arme offensive supplémentaire, l’Olympique Lyonnais a trouvé un joli joker. Sans club depuis la fin de son aventure en Turquie, du côté de Rizespor, Rachid Ghezzal vient d’être recruté par son club formateur, comme nous l’avions indiqué. Après avoir porté les couleurs de Monaco, Leicester et la Fiorentina, l’international algérien (22 sélections, 2 buts) va venir renforcer l’armada offensive lyonnaise et «incarnera également un relais précieux auprès des jeunes joueurs du groupe professionnel, en renforçant le lien naturel entre l’Académie et l’équipe première».

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
Un Gone de retour à la maison 🦁

Rachid Ghezzal est de retour à l'OL ❤️💙
Voir sur X

«Parallèlement, Rachid Ghezzal va préparer sa reconversion dans l’encadrement sportif et la formation et a ainsi entamé un cursus de management du sport, qu’il poursuivra en parallèle de sa carrière», poursuit le club rhodanien, qui l’a enrôlé jusqu’au 30 juin 2026, avec une année supplémentaire en option. Un sacré pari pour Lyon.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (39)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Rachid Ghezzal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier