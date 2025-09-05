Rachid Ghezzal retourne à l’OL

Désireux d’enrôler une nouvelle arme offensive supplémentaire, l’Olympique Lyonnais a trouvé un joli joker. Sans club depuis la fin de son aventure en Turquie, du côté de Rizespor, Rachid Ghezzal vient d’être recruté par son club formateur, comme nous l’avions indiqué. Après avoir porté les couleurs de Monaco, Leicester et la Fiorentina, l’international algérien (22 sélections, 2 buts) va venir renforcer l’armada offensive lyonnaise et «incarnera également un relais précieux auprès des jeunes joueurs du groupe professionnel, en renforçant le lien naturel entre l’Académie et l’équipe première».

«Parallèlement, Rachid Ghezzal va préparer sa reconversion dans l’encadrement sportif et la formation et a ainsi entamé un cursus de management du sport, qu’il poursuivra en parallèle de sa carrière», poursuit le club rhodanien, qui l’a enrôlé jusqu’au 30 juin 2026, avec une année supplémentaire en option. Un sacré pari pour Lyon.