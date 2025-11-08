Le record de Manchester United qui tient bon depuis 88 ans

Un record historique de Manchester United reste intact. Depuis 88 ans, les Red Devils alignent au moins un joueur issu de leur centre de formation dans chaque groupe convoqué pour un match officiel. Ce week-end, cette tradition a été préservée grâce à la présence sur le banc de Jack Fletcher, jeune milieu de terrain de 18 ans, lors du match nul à Tottenham (2-2). L’Anglais a été appelé pour remplacer Kobbie Mainoo (20 ans) mais n’est pas entré en jeu.

La suite après cette publicité

Fils de l’ancien milieu mancunien Darren Fletcher (342 matchs, 24 buts), aujourd’hui entraîneur des U18, Jack a rejoint United en 2023 avec son frère jumeau Tyler, en provenance de l’académie de Manchester City. International anglais U19, il n’a pas encore disputé de match avec l’équipe première, mais a déjà figuré à plusieurs reprises sur le banc la saison passée.