Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Le record de Manchester United qui tient bon depuis 88 ans

Par André Martins
1 min.
mainoo @Maxppp
Tottenham 2-2 Man United

Un record historique de Manchester United reste intact. Depuis 88 ans, les Red Devils alignent au moins un joueur issu de leur centre de formation dans chaque groupe convoqué pour un match officiel. Ce week-end, cette tradition a été préservée grâce à la présence sur le banc de Jack Fletcher, jeune milieu de terrain de 18 ans, lors du match nul à Tottenham (2-2). L’Anglais a été appelé pour remplacer Kobbie Mainoo (20 ans) mais n’est pas entré en jeu.

La suite après cette publicité

Fils de l’ancien milieu mancunien Darren Fletcher (342 matchs, 24 buts), aujourd’hui entraîneur des U18, Jack a rejoint United en 2023 avec son frère jumeau Tyler, en provenance de l’académie de Manchester City. International anglais U19, il n’a pas encore disputé de match avec l’équipe première, mais a déjà figuré à plusieurs reprises sur le banc la saison passée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Jack Fletcher
Kobbie Mainoo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Jack Fletcher Jack Fletcher
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier