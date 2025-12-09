Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

LdC : le groupe du PSG pour le déplacement à Bilbao

Par André Martins
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bilbao PSG Voir sur CANAL+

En déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain pourrait s’assurer une place dans la suite de la Ligue des Champions en cas de victoire contre les Basques. Luis Enrique a convoqué un groupe réduit de 19 joueurs, amoindri par quatre absences de poids : Ousmane Dembélé, malade, Lucas Chevalier, qui soigne toujours sa cheville après le tacle de Lamine Camara, Lucas Beraldo et Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
📋 Notre groupe pour cette rencontre de @ChampionsLeague !

#AthleticPSG I #UCL
Voir sur X

Le technicien espagnol pourra toutefois compter sur les retours de Désiré Doué et Nuno Mendes. L’ancien Rennais a récupéré de sa blessure à la cuisse droite le 29 octobre à Lorient (1-1). Malade et forfait à Rennes samedi dernier, Illia Zabarnyi fait également partie de la liste. Le PSG devra également se passer de Lucas Hernandez, suspendu trois matches après son coup de coude sur Xavi Simons lors du match contre Tottenham (5-3).

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier