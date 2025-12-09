LdC : le groupe du PSG pour le déplacement à Bilbao

En déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain pourrait s’assurer une place dans la suite de la Ligue des Champions en cas de victoire contre les Basques. Luis Enrique a convoqué un groupe réduit de 19 joueurs, amoindri par quatre absences de poids : Ousmane Dembélé, malade, Lucas Chevalier, qui soigne toujours sa cheville après le tacle de Lamine Camara, Lucas Beraldo et Achraf Hakimi.

Le technicien espagnol pourra toutefois compter sur les retours de Désiré Doué et Nuno Mendes. L’ancien Rennais a récupéré de sa blessure à la cuisse droite le 29 octobre à Lorient (1-1). Malade et forfait à Rennes samedi dernier, Illia Zabarnyi fait également partie de la liste. Le PSG devra également se passer de Lucas Hernandez, suspendu trois matches après son coup de coude sur Xavi Simons lors du match contre Tottenham (5-3).

