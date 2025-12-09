PSG : Matvey Safonov a déjà 3 portes de sortie

Lucas Chevalier étant toujours forfait, Matvey Safonov va pouvoir enchaîner un second match avec le PSG demain face à Bilbao en Ligue des Champions. Le Russe de 26 ans veut saisir sa chance, lui qui a longtemps rongé son frein. Hier, L’Equipe a d’ailleurs assuré que le portier restera à Paris cet hiver.

En Russie, Sov Sport n’exclut pas un départ dans les prochains mois. Le média local explique que plusieurs clubs saoudiens sont intéressés par Safonov. Ce dernier a aussi des touches en Turquie, où Galatasaray a tâté le terrain l’été dernier, ainsi qu’au Spartak Moscou qui va chercher un nouveau gardien pour l’été prochain.

