Ligue des Champions

Real Madrid : Mbappé et Camavinga absents de l’entraînement

Par André Martins
1 min.
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
À la veille du choc entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabeu, pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions, une mauvaise nouvelle a de quoi inquiéter les fans madrilènes. Selon The Athletic, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga n’ont pas participé à l’entraînement collectif avec leurs coéquipiers. Lundi, on apprenait que l’attaquant français souffrait d’une fracture de l’annulaire gauche suite à une mauvaise chute lors du revers contre le Celta (0-2).

Mario Cortegana
‼️ Mbappe and Camavinga not training with the group

@TheAthleticFC
Voir sur X

Selon la presse espagnole, la participation de l’ancien Parisien à cette rencontre reste très incertaine en raison d’une gêne musculaire à la jambe gauche. Camavinga, resté sur le banc face aux Celestes dimanche, ne semble pas complètement remis de sa blessure à la cheville contractée contre l’Athletic Bilbao. Le jeune Dean Huijsen, également absent de l’entraînement, devrait lui aussi être écarté. Xabi Alonso doit déjà composer avec d’autres absences, dont celles d’Éder Militão, de David Alaba, de Dani Carvajal et de Trent Alexander-Arnold.

Pub. le - MAJ le
