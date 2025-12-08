Menu Rechercher
PSG : Lucas Hernandez lourdement sanctionné par l’UEFA

Expulsé face à Tottenham en Ligue des Champions après son coup de coude au visage de Xavi Simons, Lucas Hernández connaît sa sanction. L’UEFA a décidé de frapper fort.

Par Dahbia Hattabi
2 min.
Lucas Hernandez lors de son expulsion contre Tottenham @Maxppp
Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue des Champions. Pour ce sixième acte de la saison, les joueurs de Luis Enrique vont se déplacer à Bilbao afin de défier l’Athletic Bilbao. Une rencontre que les pensionnaires du Parc des Princes, tenants du titre, joueront sans Lucas Hernández. En effet, le footballeur âgé de 29 ans a été expulsé lors de la dernière sortie des Franciliens en C1. C’était le 26 novembre lors du choc face à Tottenham.

Une rencontre spectaculaire qui s’est achevée sur le score de 5 à 3 pour le club de la capitale. Mais la soirée n’a pas été parfaite puisque Lucas Hernández avait été expulsé. Entré en jeu pour remplacer Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense, le champion du monde 2018 a pété un câble dans les arrêts de jeu en assénant un coup de coude au visage de l’ancien du PSG, Xavi Simons (90e+3).

Lucas Hernández est fixé

Un geste violent, mais surtout inutile qui a entraîné son expulsion. Son entraîneur, Luis Enrique, n’avait pas hésité à le tacler publiquement : « ce n’est pas la première fois, c’est bizarre parce que ce n’est pas normal, il faut en parler et savoir que c’est dangereux. Il faut savoir se contrôler. » Le coach et le PSG attendaient de savoir à quelle sauce le défenseur tricolore allait être mangé.

L’UEFA a décidé de frapper fort puisque Lucas Hernández est sanctionné de trois matches de suspension. Le Français manquera les rencontres face à Bilbao (10 décembre), au Sporting CP (20 janvier) et à Newcastle (28 janvier). Il ne jouera plus durant cette phase de championnat de la Champions League et retrouvera son équipe lors des étapes suivantes, si tout se passe bien. Le PSG peut faire appel de la décision, sachant que la sanction de Luis Díaz – expulsé après son tacle sur Achraf Hakimi lors de PSG-Bayern Munich (1-2) – a été réduite à deux matches, contre trois initialement.

Pub. le - MAJ le
