OM : la nouvelle sortie forte de Pablo Longoria sur Adrien Rabiot !

C’est une affaire qui a connu de nombreux rebondissements en seulement quelques jours. Écarté du groupe et placé sur la liste des transferts après une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot semblait plus que jamais sur le départ de l’OM. Les déclarations de la direction marseillaise, avec le duo Benatia-Longoria, étaient plutôt claires, tout comme celles de Roberto De Zerbi. Le divorce paraissait acté, d’autant que la mère et représentante du joueur, Véronique Rabiot, avait multiplié les sorties médiatiques pour tacler la direction.

Pourtant, après la rencontre entre l’OM et le Paris FC, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en conférence de presse. Quelques heures seulement après avoir affirmé que la sanction infligée à Adrien Rabiot était légitime et son départ logique, surtout après les déclarations de l’entourage du joueur, le technicien italien a laissé sous-entendre qu’il espérait peut-être un dénouement différent. « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo et Mehdi, mais l’espoir que j’ai ne tient pas seulement à la valeur du joueur, mais aussi à la personne qu’il est. Même s’il a commis une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recoller les morceaux, que les choses s’arrangent. »

La porte de mon bureau est ouverte

Ce jeudi, après le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui offrira de très belles affiches à l’OM, le président Pablo Longoria a lui aussi évoqué la situation d’Adrien Rabiot au micro de Canal+. Un discours qui peut laisser sous-entendre que l’OM n’est pas totalement fermé à l’idée de le conserver. « Adrien Rabiot, c’est toujours la question d’actualité, je comprends. Nous devons être clairs. Dans mon club, on me connaît depuis des années : la porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou pour d’autres joueurs qui disposent de possibilités de départ. Ils peuvent en témoigner : on vient et on discute tranquillement des choses de la vie », a expliqué Longoria, avant d’être relancé par la journaliste.

« Si j’attends des excuses ? La chose la plus importante, c’est de parler comme des gens normaux, comme des personnes sincères. S’il doit venir nous parler ? La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour tous les joueurs. Actuellement, c’est un joueur de l’OM et il y a toujours des possibilités avec un mercato qui se termine bientôt. Mais dans mon bureau, on discute comme des adultes, comme des gens normaux. » Le message est clair. Ou du moins, avec cette nouvelle sortie, Pablo Longoria laisse une porte entrouverte à Rabiot. Et si l’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM n’était finalement pas terminée ?