Brésil : Éder Militão sort sur blessure
Coup dur pour le Brésil et le Real Madrid. Titulaire au sein de la défense auriverde à l’occasion du match amical opposant le Brésil à la Tunisie, ce mardi soir, Éder Militão a finalement dû céder sa place au retour des vestiaires.
Josué Cassé @CasseJosue – 21:49
Nouveau coup dur pour le Brésil. Après la blessure de Gabriel contre le Sénégal, c’est au tour de Militao, touché, de céder sa place. #BRETUNVoir sur X
Touché musculairement en début de rencontre, le défenseur madrilène a finalement rendu les armes à l’heure de jeu. Pour lui succéder, Carlo Ancelotti a décidé de lancer Fabrício Bruno, le joueur de Cruzeiro. Pour Militão, reste à savoir la gravité de la blessure et sa durée d’indisponibilité.
