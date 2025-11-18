Menu Rechercher
Brésil : Éder Militão sort sur blessure

Brésil 1-1 Tunisie

Coup dur pour le Brésil et le Real Madrid. Titulaire au sein de la défense auriverde à l’occasion du match amical opposant le Brésil à la Tunisie, ce mardi soir, Éder Militão a finalement dû céder sa place au retour des vestiaires.

Nouveau coup dur pour le Brésil. Après la blessure de Gabriel contre le Sénégal, c’est au tour de Militao, touché, de céder sa place. #BRETUN

Touché musculairement en début de rencontre, le défenseur madrilène a finalement rendu les armes à l’heure de jeu. Pour lui succéder, Carlo Ancelotti a décidé de lancer Fabrício Bruno, le joueur de Cruzeiro. Pour Militão, reste à savoir la gravité de la blessure et sa durée d’indisponibilité.

