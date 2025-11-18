Brésil : Éder Militão sort sur blessure

Coup dur pour le Brésil et le Real Madrid. Titulaire au sein de la défense auriverde à l’occasion du match amical opposant le Brésil à la Tunisie, ce mardi soir, Éder Militão a finalement dû céder sa place au retour des vestiaires.

Touché musculairement en début de rencontre, le défenseur madrilène a finalement rendu les armes à l’heure de jeu. Pour lui succéder, Carlo Ancelotti a décidé de lancer Fabrício Bruno, le joueur de Cruzeiro. Pour Militão, reste à savoir la gravité de la blessure et sa durée d’indisponibilité.